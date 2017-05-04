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Drug crisis

Dangerous opioid combo ‘gray death’ is latest mixing trend in Ohio and other states

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: May 4, 2017 - 12:04 PM
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A forensic chemist prepares a sample of the drug "gray death" to be weighed at the crime lab of the Georgia Bureau of Investigations in Decatur, Ga., on Thursday. The new and dangerous opioid combo underscores the ever-changing nature of the U.S. addictions epidemic. Investigators who nicknamed the mixture have detected it or recorded overdoses blamed on it in Alabama, Georgia and Ohio. (AP Photo/Mike Stewart)


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