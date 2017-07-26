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Deadly warning: Elephant tranquilizer makes its way back to Northeast Ohio disguised as OxyContin pills, officials say

Beacon Journal staff report

Published: July 26, 2017 - 01:34 PM

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