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Deadly warning: Elephant tranquilizer makes its way back to Northeast Ohio disguised as OxyContin pills, officials say

Beacon Journal staff report

Published: July 26, 2017 - 01:34 PM | Updated: July 26, 2017 - 01:45 PM

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