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Deerfield man killed in one-vehicle crash

Beacon Journal staff report

Published: April 23, 2017 - 05:06 PM

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