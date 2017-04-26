Delaware trooper fatally shot outside convenience store

PHA+TUlERExFVE9XTiwgRGVsLjogQSBtYW4gc2hvdCBhbmQga2lsbGVkIGEgRGVsYXdhcmUgc3Rh
dGUgdHJvb3BlciBvdXRzaWRlIGEgY29udmVuaWVuY2Ugc3RvcmUgV2VkbmVzZGF5IGFuZCBsYXRl
ciBiYXJyaWNhZGVkIGhpbXNlbGYgaW5zaWRlIGhpcyBob3VzZSwgd2hlcmUgaGUgY29udGludWVk
IHRvIGZpcmUgc2hvdHMgYXQgb2ZmaWNlcnMsIHBvbGljZSBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgdHJvb3Bl
ciB3YXMgc2hvdCBtdWx0aXBsZSB0aW1lcyBhbmQgZGllZCBhdCBhIGhvc3BpdGFsLCBzdGF0ZSBw
b2xpY2UgU3VwZXJpbnRlbmRlbnQgQ29sLiBOYXRoYW5pZWwgTWNRdWVlbiBzYWlkIGF0IGEgbmV3
cyBjb25mZXJlbmNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBpcyBhIHNhZCBkYXkgZm9yIG91ciBzdGF0
ZSBhbmQgZm9yIHRoZSBEZWxhd2FyZSBTdGF0ZSBQb2xpY2UgZmFtaWx5LCYjODIyMTsgTWNRdWVl
biBzYWlkLCB3aXRoIEdvdi4gSm9obiBDYXJuZXkgYXQgaGlzIHNpZGUuPC9wPjxwPlRoZSB0cm9v
cGVyLCB3aG9zZSBuYW1lIHdhcyBub3QgcmVsZWFzZWQgcGVuZGluZyBub3RpZmljYXRpb24gb2Yg
cmVsYXRpdmVzLCB3YXMgc2hvdCBhYm91dCAxMjoxMCBwLm0uIGFmdGVyIGhlIGFwcHJvYWNoZWQg
YSB2ZWhpY2xlIGluIGEgY29udmVuaWVuY2Ugc3RvcmUgcGFya2luZyBsb3QuIE1jUXVlZW4gc2Fp
ZCB0aGUgdmVoaWNsZSBoYWQgdHdvIHN1c3BpY2lvdXMgcGVvcGxlIGluc2lkZS48L3A+PHA+T25l
IG1hbiBnb3Qgb3V0IG9mIHRoZSBjYXIgYW5kIHNob3QgdGhlIHRyb29wZXIgc2V2ZXJhbCB0aW1l
cyBiZWZvcmUgcnVubmluZyBhd2F5LCBNY1F1ZWVuIHNhaWQuIFRoZSBvdGhlciBtYW4gd2FzIGFy
cmVzdGVkIGF0IHRoZSBzY2VuZSwgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+UG9saWNlIHRyYWNrZWQgdGhlIGd1
bm1hbiB0byBoaXMgaG9tZSBpbiBhIHN1YmRpdmlzaW9uIG9mIHR3by1zdG9yeSBob3VzZXMgaW4g
TWlkZGxldG93biwgYWJvdXQgMTUgbWlsZXMgc291dGggb2Ygd2hlcmUgdGhlIHRyb29wZXIgd2Fz
IHNob3QuIFRoZSBndW5tYW4sIGFsb25lIGluIHRoZSBob3VzZSwgcmVmdXNlZCB0byBsZWF2ZSBh
bmQgZmlyZWQgc2V2ZXJhbCBzaG90cyBhdCBvZmZpY2VycyBzdXJyb3VuZGluZyB0aGUgaG9tZSwg
c3RhdGUgcG9saWNlIHNwb2tlc21hbiBNYXN0ZXIgQ3BsLiBHYXJ5IEZvdXJuaWVyIHNhaWQuIE5v
IG90aGVyIG9mZmljZXJzIHdlcmUgaW5qdXJlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIGhhdmUgYmVl
biBtdWx0aXBsZSBndW5zaG90cyB0aGF0IGhhdmUgY29tZSBmcm9tIHRoZSBob3VzZSBhdCBwb2xp
Y2Ugb2ZmaWNlcnMsJiM4MjIxOyBGb3VybmllciBzYWlkLjwvcD48cD5Ib3N0YWdlIG5lZ290aWF0
b3JzIHdlcmUgb24gdGhlIHNjZW5lIGFuZCBlc3RhYmxpc2hlZCBjb250YWN0IHdpdGggdGhlIG1h
biBpbiBhbiBlZmZvcnQgdG8gZ2V0IGhpbSB0byBzdXJyZW5kZXIgcGVhY2VmdWxseSwgRm91cm5p
ZXIgc2FpZC4gQnV0IHRoZXJlIHdhcyBubyBxdWljayByZXNvbHV0aW9uIGFzIHRoZSBzdGFuZG9m
ZiBzdHJldGNoZWQgaW50byB0aGUgZXZlbmluZy48L3A+PHA+QWZ0ZXIgOCBwLm0uLCBwb2xpY2Ug
dXNlZCBhbiBleHBsb3NpdmUgZGV2aWNlIHRvIGJsb3cgdGhlIGRvb3Igb2YgdGhlIGhvdXNlIG9m
ZiBpdHMgaGluZ2VzLCBidXQgb2ZmaWNlcnMgZGlkIG5vdCBpbW1lZGlhdGVseSBlbnRlciB0aGUg
aG9tZSwgRm91cm5pZXIgc2FpZC48L3A+PHA+UG9saWNlIHVzZWQgYSByb2JvLWNhbGxpbmcgc3lz
dGVtIHRvIHRlbGwgcmVzaWRlbnRzIGluIHRoZSBhcmVhcyB0byBzdGF5IGluc2lkZSBhbmQgbG9j
ayB0aGVpciBkb29ycy4gVGhlIEFwcG9xdWluaW1pbmsgc2Nob29sIGRpc3RyaWN0IHdlbnQgb24g
bG9ja2Rvd24sIGtlZXBpbmcgYWxsIHN0dWRlbnRzIGFuZCBzdGFmZiBpbnNpZGUgc2Nob29sIGJ1
aWxkaW5ncy4gVGhleSB3ZXJlIGxhdGVyIGFsbG93ZWQgdG8gbGVhdmUgYXMgcG9saWNlIHNlY3Vy
ZWQgdGhlIGFyZWEuPC9wPjxwPlBvbGljZSBoYXZlIGlkZW50aWZpZWQgdGhlIG1hbiwgRm91cm5p
ZXIgc2FpZCwgYnV0IGhhdmUgeWV0IHRvIHJlbGVhc2UgaGlzIG5hbWUuPC9wPjxwPk9uZSB3aXRu
ZXNzLCBDbGFyZW5jZSBUcmF2ZXJzLCB0b2xkIFRoZSBOZXdzIEpvdXJuYWwgb2YgV2lsbWluZ3Rv
biB0aGF0IGhlIGhlYXJkIGd1bmZpcmUgd2hpbGUgc2l0dGluZyBhdCBhIHJlZCBsaWdodCBhbmQg
c2F3IGEgcG9saWNlIG9mZmljZXIgZmFsbCB0byB0aGUgZ3JvdW5kLiBBZnRlciB0aGUgaW5pdGlh
bCBndW5maXJlLCBUcmF2ZXJzIHNhaWQgaGUgc2F3IGEgbWFuIGdldCBvdXQgb2YgYSBjYXIgYW5k
IHNob290IHRoZSBvZmZpY2VyIG9uIHRoZSBncm91bmQgbXVsdGlwbGUgdGltZXMgYmVmb3JlIGdl
dHRpbmcgYXdheS48L3A+PHA+UG9saWNlIGhhdmUgbm90IGNvcnJvYm9yYXRlZCBUcmF2ZXJzJiM4
MjE3OyB2ZXJzaW9uIG9mIGV2ZW50cy48L3A+PHA+QSBjYXJhdmFuIG9mIGxhdyBlbmZvcmNlbWVu
dCB2ZWhpY2xlcyBhY2NvbXBhbmllZCB0aGUgc2xhaW4gb2ZmaWNlciYjODIxNztzIGJvZHkgdG8g
dGhlIHN0YXRlIERpdmlzaW9uIG9mIEZvcmVuc2ljIFNlcnZpY2VzIGZvciBhbiBhdXRvcHN5LCBh
bmQgb2JzZXJ2ZXJzIHBsYWNlZCB0aGVpciBoYW5kcyBvdmVyIHRoZWlyIGhlYXJ0cyBhcyBpdCBw
YXNzZWQgYnkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtNeSBoZWFydCBpcyB3aXRoIHRoZSBvZmZpY2VyJiM4MjE3
O3MgZmFtaWx5IGFuZCB0aGUgb2ZmaWNlcnMgd2hvIGhhdmUgc2VydmVkIGJlc2lkZSBoaW0sJiM4
MjIxOyBDYXJuZXksIGEgRGVtb2NyYXQsIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.