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Delaware trooper fatally shot outside convenience store

By Randall Chase
Associated Press

Published: April 26, 2017 - 09:13 PM

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