Denny Ross found guilty on all counts in slaying of Hannah Hill

PHA+RnJpZGF5IHdhcyBFbHphIEhpbGwmIzgyMTc7cyA3M3JkIGJpcnRoZGF5LjwvcD48cD5NaW51
dGVzIGFmdGVyIHRoZSB2ZXJkaWN0cyBpbiB0aGUgRGVubnkgUm9zcyByZXRyaWFsIHdlcmUgYW5u
b3VuY2VkICYjODIxMjsgZ3VpbHR5IG9mIGFsbCBjaGFyZ2VzIGluIHRoZSAxOTk5IHNsYXlpbmcg
b2YgMTgteWVhci1vbGQgSGFubmFoIEhpbGwgb2YgQWtyb24gJiM4MjEyOyBoZSBzdG9vZCBpbiB0
aGUgcmVhciBvZiB0aGUgY291cnRyb29tIHdpdGggYSBwYWluZWQgbG9vayBvbiBoaXMgZmFjZSwg
ZmlnaHRpbmcgYmFjayB0ZWFycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0Jlc3QgYmlydGhkYXkgSSBldmVyIGhh
ZCwmIzgyMjE7IEhpbGwgc2FpZCBzb2Z0bHksIGFzIGhpcyB3aWZlLCBLaW1iZXJseSBIaWxsLCBz
YXQgcXVpZXRseSBiZXNpZGUgaGltIG9uIHRoZSBiYWNrIGJlbmNoIG9mIHRoZSBwdWJsaWMgZ2Fs
bGVyeS48L3A+PHA+VGhlIGd1aWx0eSB2ZXJkaWN0cyAmIzgyMTI7IHR3byBjb3VudHMgb2YgbXVy
ZGVyLCBmZWxvbmlvdXMgYXNzYXVsdCwgdGFtcGVyaW5nIHdpdGggZXZpZGVuY2UgYW5kIGFidXNl
IG9mIGEgY29ycHNlICYjODIxMjsgd2VyZSBhbm5vdW5jZWQgYnkgQ29tbW9uIFBsZWFzIEp1ZGdl
IEp1ZHkgSHVudGVyIGFib3V0IDEyOjQwIHAubS4gRnJpZGF5IGFmdGVyIHRoZSBiYWlsaWZmIGhh
bmRlZCB0aGUganVyeSYjODIxNztzIGRlY2lzaW9uIHRvIGhlci48L3A+PHA+VGhlIHF1ZXN0aW9u
IHRoYXQgaGFzIGxvb21lZCBvdmVyIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IGp1c3RpY2Ugc3lzdGVtIGZv
ciBtb3JlIHRoYW4gMTMgeWVhcnMgJiM4MjEyOyBXaG8ga2lsbGVkIEhhbm5haCBIaWxsPyAmIzgy
MTI7IGZpbmFsbHkgd2FzIGFuc3dlcmVkLjwvcD48cD5FbHphIEhpbGwgd2FzIGFza2VkIGlmIGhl
IGhhZCBhbnkgd29ycmllcyBhZnRlciB0aGUganVyeSB3YXMgb3V0IGZvciB0aHJlZSBmdWxsIGRh
eXMgYW5kIHBhcnRzIG9mIHR3byBhZGRpdGlvbmFsIGRheXMsIGFmdGVyIHJlY2VpdmluZyB0aGUg
Y2FzZSBsYXRlIE1vbmRheSBhZnRlcm5vb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtObywgSSBqdXN0IHB1dCBp
dCBpbiBHb2QmIzgyMTc7cyBoYW5kcyBhbmQgZGVhbHQgd2l0aCBpdCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGJlZW4gYSBsb25nIHRpbWUgY29taW5nLiBJdCYjODIx
NztzIGJlZW4gaGFyZCBvbiB0aGUgZmFtaWx5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Um9zcywgbm93IDMzLCBz
YXQgd2l0aCBhIHN0b2ljIGxvb2sgYXQgdGhlIGRlZmVuc2UgdGFibGUsIHNob3dpbmcgbm8gb3V0
d2FyZCBlbW90aW9uIHdoZW4gaGUgaGVhcmQgdGhlIGRlY2lzaW9uIG9uIGhpcyBmYXRlLjwvcD48
cD5Nb21lbnRzIGFmdGVyIHRoZSB2ZXJkaWN0cyB3ZXJlIGFubm91bmNlZCwgaGUgc3Rvb2Qgc2ls
ZW50bHkgaW4gYSB3aGl0ZSBzaGlydCBhbmQgZGFyayBzbGFja3MsIHBsYWNlZCBoaXMgaGFuZHMg
YmVoaW5kIGhpcyBiYWNrIGFuZCBzYWlkIG5vdGhpbmcgYXMgYSBkZXB1dHkgc25hcHBlZCBjbG9z
ZWQgdGhlIGNsYXNwcyBvZiB0aGUgaGFuZGN1ZmZzIHRvIHRha2UgaGltIGF3YXkuPC9wPjxwPlJv
c3Mgd2FzIGVzY29ydGVkIHF1aWNrbHkgb3V0IG9mIHRoZSBjb3VydHJvb20gYnkgbmluZSBzaGVy
aWZmJiM4MjE3O3MgZGVwdXRpZXMuPC9wPjxwPkh1bnRlciBzY2hlZHVsZWQgc2VudGVuY2luZyBm
b3IgMyBwLm0uIFR1ZXNkYXkuIDwvcD48cD5Sb3NzLCBhbHJlYWR5IGltcHJpc29uZWQgZm9yIDI1
IHllYXJzIGluIHRoZSAyMDA0IGFzc2F1bHQgYW5kIHJhcGUgb2YgYW5vdGhlciBBa3JvbiB3b21h
biwgd2FzIGZyZWUgb24gYm9uZCB0aGVuIGR1cmluZyB0aGUgcHJvdHJhY3RlZCBhcHBlYWxzIGFm
dGVyIGhpcyBmaXJzdCB0cmlhbCBpbiBPY3RvYmVyIDIwMDAuIEhlIGZhY2VzIGxpZmUgaW4gcHJp
c29uIGluIHRoZSBIaWxsIHNsYXlpbmcuPC9wPjxwPkFrcm9uIHBvbGljZSBDYXB0LiBEYW5pZWwg
WmFtcGVsbGkgc2F0IG5lYXIgdGhlIGZhciBlbmQgb2YgdGhlIGJhY2sgYmVuY2ggaW4gdGhlIGdh
bGxlcnkgYXMgdGhlIHZlcmRpY3RzIHdlcmUgcmVhZC48L3A+PHA+V2hlbiB3b3JkIGNhbWUsIFph
bXBlbGxpIHNhaWQgcXVpZXRseTogJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBhIGxvbmcsIGhhcmQg
am91cm5leS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFmdGVyd2FyZCBpbiB0aGUgY291cnRyb29tIGhhbGx3YXks
IGF3YXkgZnJvbSB0aGUgdGVsZXZpc2lvbiBjcmV3cyBjYXB0dXJpbmcgdGhlIHByb2NlZWRpbmdz
ICYjODIxMjsgaW5jbHVkaW5nIGEgY3JldyBmcm9tIDxlbT5EYXRlbGluZSBOQkMgPC9lbT4mIzgy
MTI7IFphbXBlbGxpIHdhcyBmaXJtIGFib3V0IHRoZSBkZXBhcnRtZW50JiM4MjE3O3MgY29udmlj
dGlvbnMgaW4gdGhlIGNhc2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSBhbHdheXMgZmVsdCB3
ZSBoYWQgdGhlIHJpZ2h0IGluZGl2aWR1YWwgc2luY2UgRGF5IE9uZSB3aGVuIGhlIHdhcyBvcmln
aW5hbGx5IGFycmVzdGVkLiBJdCYjODIxNztzIGJlZW4gYSBsb25nLCBsb25nIGpvdXJuZXksIGFu
ZCBJIGdpdmUgYSBncmVhdCBkZWFsIG9mIGNyZWRpdCB0byBMdC4gSmVycnkgSHVnaGVzLCB3aG8g
d2FzIGFzc2lnbmVkIG9uIERheSBPbmUgYW5kIG5ldmVyIGxldCBnbyBvZiB0aGUgY2FzZSwmIzgy
MjE7IFphbXBlbGxpIHNhaWQuPC9wPjxwPkh1Z2hlcywgbm93IGNvbW1hbmRlciBvZiB0aGUgZGVw
YXJ0bWVudCYjODIxNztzIHRyYWluaW5nIGJ1cmVhdSwgc2F0IGF0IHRoZSBwcm9zZWN1dGlvbiB0
YWJsZSBhcyBhbiBhZHZpc2VyIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIHNldmVuLXdlZWsgcmV0cmlhbC48L3A+
PHA+UG9saWNlIGRlZGljYXRpb248L3A+PHA+VGhlcmUgd2VyZSBtb3JlIHRoYW4gNzAgd2l0bmVz
c2VzLCBhbmQgdGhlIGp1cnkgcmVjZWl2ZWQgbW9yZSB0aGFuIDcwMCBleGhpYml0cyBhbmQgdHJp
YWwgZG9jdW1lbnRzIGFwcHJvdmVkIGJ5IHRoZSBqdWRnZS48L3A+PHA+WmFtcGVsbGkgc2FpZCBI
dWdoZXMsIHRocm91Z2ggaXQgYWxsLCAmIzgyMjA7d2FzIGRldGVybWluZWQgdG8gbWFrZSBzdXJl
IGhlIGhhZCB0aGUgY29ycmVjdCBldmlkZW5jZSwgcmVwcmVzZW50ZWQgdGhlIGRlcGFydG1lbnQg
d2l0aCBwcm9mZXNzaW9uYWxpc20gYW5kIGp1c3QgbGV0IHRoZSBldmlkZW5jZSBzcGVhayBmb3Ig
aXRzZWxmLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGNhcHRhaW4gc2FpZCBoZSBob3BlZCB0aGUgdmVyZGlj
dHMgd291bGQgYnJpbmcgc29tZSBjbG9zdXJlIHRvIEhhbm5haCBIaWxsJiM4MjE3O3MgZmFtaWx5
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIGhlcmUgZXZlcnkgZGF5IGR1cmluZyB0
aGlzIHRyaWFsLCBhcyB0aGV5IHdlcmUgZm9yIHRoZSBmaXJzdCBvbmUuIEkgY2FuJiM4MjE3O3Qg
aW1hZ2luZSB0aGUgbGlmZSB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGxpdmVkIHNpbmNlIHRoaXMgb2NjdXJyZWQg
aW4gMTk5OSwgYW5kIG91ciBoZWFydHMgZ28gb3V0IHRvIHRoZW0sJiM4MjIxOyBaYW1wZWxsaSBz
YWlkLjwvcD48cD5LZW4gTWFzaWNoLCBIdW50ZXImIzgyMTc7cyBiYWlsaWZmLCBzYWlkIHRoZSBq
dXJ5ICYjODIxMjsgbmluZSBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBwYW5lbCB3ZXJlIHdvbWVuLCBpbmNsdWRp
bmcgdGhlIGZvcmVtYW4gJiM4MjEyOyBkaWQgbm90IHdpc2ggdG8gc3BlYWsgdG8gdGhlIG1lZGlh
LjwvcD48cD5UaGUgcGFuZWwgbGVmdCB0aGUgY291cnRob3VzZSBtaW51dGVzIGFmdGVyIDEgcC5t
LiwgYXNraW5nIGZvciBhbmQgcmVjZWl2aW5nIGEgc2hlcmlmZiYjODIxNztzIGVzY29ydCBhcyB0
aGV5IHdlcmUgbGVkIG91dCBvZiB0aGUgYnVpbGRpbmcsIE1hc2ljaCBzYWlkLjwvcD48cD5MZWFk
IGRlZmVuc2UgY291bnNlbCBSb2dlciBTeW5lbmJlcmcgc3Bva2UgdG8gdGhlIHBhbmVsIGJlZm9y
ZSBpdHMgZGVwYXJ0dXJlLCBoZSBzYWlkLCBhbmQgZXhwcmVzc2VkIGFjY2VwdGFuY2UgYW5kIHJl
c3BlY3QgZm9yIHRoZSB2ZXJkaWN0cyB3aGlsZSBhZGRyZXNzaW5nIHRoZSBtZWRpYS48L3A+PHA+
SGUgd2FzIGFza2VkIGlmIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgYW4gYXBwZWFsIG9mIHRoZSByZXRyaWFsIHZl
cmRpY3RzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QWJzb2x1dGVseSwmIzgyMjE7IFN5bmVuYmVyZyBzYWlkLiAm
IzgyMjA7VGhpcyBpc24mIzgyMTc7dCB0aGUgdGltZSB0byB0YWxrIGFib3V0IGl0LCBidXQgd2Ug
ZG8gaW50ZW5kIHRvIGFwcGVhbCBpdC4gVGhlcmUgYXJlIHNvbWUgc2lnbmlmaWNhbnQgaXNzdWVz
LCB3ZSB0aGluaywgYnV0IGFnYWluLCBJJiM4MjE3O20gbm90IHRha2luZyBhd2F5IGZyb20gdGhl
IHdvcmsgdGhhdCB0aGUganVyeSYjODIxNztzIGRvbmUgb24gdGhpcyBjYXNlLiBUaGV5IHB1dCBh
IGxvdCBvZiB3b3JrIGludG8gaXQuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+QWx0aG91Z2ggU3luZW5iZXJnIHNh
aWQgdGhlIGRlZmVuc2UgdGVhbSB3YXMgJiM4MjIwO2Rpc2FwcG9pbnRlZCYjODIyMTsgYnkgdGhl
IHZlcmRpY3RzLCBoZSBzYWlkIHRoYXQgaW4gdGFsa2luZyB0byBqdXJvcnMsIGhlIGhlYXJkIHRo
aW5ncyBoZSBkZXNjcmliZWQgYXMgJiM4MjIwO3ZlcnkgaW50ZXJlc3RpbmcuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5JdCB3YXMgYXBwYXJlbnRseSBhIHJlZmVyZW5jZSB0byB3aGF0IGlzIGtub3duIGluIGxlZ2Fs
IGNpcmNsZXMgYXMgJiM4MjIwO290aGVyIGFjdHMgZXZpZGVuY2UsJiM4MjIxOyB3aGljaCBIdW50
ZXIgYWxsb3dlZCBqdXJvcnMgdG8gaGVhciBmcm9tIHNldmVyYWwgb3RoZXIgd29tZW4sIGluY2x1
ZGluZyBSb3NzJiM4MjE3OyAyMDA0IHZpY3RpbSwgd2hvIHRlc3RpZmllZCBkdXJpbmcgdGhlIHJl
dHJpYWwgYWJvdXQgaGlzIHBlbmNoYW50IGZvciB2aW9sZW5jZSBkdXJpbmcgc2V4LjwvcD48cD5Q
cm9zZWN1dG9ycyBoYXZlIGxvbmcgdGhlb3JpemVkLCBpbiBib3RoIGNhc2VzLCB0aGF0IFJvc3Mg
a2lsbGVkIEhpbGwgZHVyaW5nIGEgdmlvbGVudCBzZXh1YWwgc3RydWdnbGUgYXQgaGlzIFNwcmlu
Z2ZpZWxkIFRvd25zaGlwIGFwYXJ0bWVudC48L3A+PHA+SHVudGVyIGFsbG93ZWQgdGhlIG90aGVy
IHdvbWVuIHRvIHRha2UgdGhlIHN0YW5kLCBzaGUgc2FpZCBpbiBiZW5jaCBjb25mZXJlbmNlcyBv
dXQgb2YgZWFyc2hvdCBvZiB0aGUganVyeSwgdW5kZXIgT2hpbyBjYXNlIGxhdyBwZXJtaXR0aW5n
IHN1Y2ggdGVzdGltb255IHRvIHNob3cgdGhlIHNjaGVtZSBvciBwbGFuIG9mIHRoZSBhbGxlZ2Vk
IHBlcnBldHJhdG9yLjwvcD48cD4yMDAwIG1pc3RyaWFsPC9wPjxwPlJvc3MmIzgyMTc7IGZpcnN0
IHRyaWFsLCAxMiB5ZWFycyBhZ28sIGVuZGVkIGluIGEgbWlzdHJpYWwgYWZ0ZXIgdGhlIGp1cnkg
c2lnbmVkIHZlcmRpY3QgZm9ybXMgZmluZGluZyBoaW0gbm90IGd1aWx0eSBvZiBhZ2dyYXZhdGVk
IG11cmRlciwgbXVyZGVyIGFuZCByYXBlLjwvcD48cD5IZSB3YXMgbm90IGNoYXJnZWQgd2l0aCBh
bnkgc2V4LXJlbGF0ZWQgY3JpbWVzIGluIHRoZSByZXRyaWFsLjwvcD48cD5UaGUgMjAwMCBtaXN0
cmlhbCBydWxpbmcsIG92ZXIgYWxsZWdlZCBtaXNjb25kdWN0IGJ5IG9uZSBqdXJvciwgc2VudCB0
aGUgSGlsbCBjYXNlIGludG8geWVhcnMgb2Ygc3RhdGUgYW5kIGZlZGVyYWwgYXBwZWFscywgcHJp
bWFyaWx5IG92ZXIgdGhlIGlzc3VlIG9mIGRvdWJsZSBqZW9wYXJkeS48L3A+PHA+QWR2YW5jZXMg
aW4gdGVzdGluZzwvcD48cD5IYW5uYWggSGlsbCB3ZW50IG1pc3Npbmcgb24gdGhlIG5pZ2h0IG9m
IE1heSAxOSwgMTk5OSwgYWZ0ZXIgbGVhdmluZyBoZXIgcGFyZW50cyYjODIxNzsgaG9tZSBpbiB0
aGUgS2VubW9yZSBhcmVhIG9mIEFrcm9uLCBmb2xsb3dpbmcgZGlubmVyLCB0byB2aXNpdCBSb3Nz
IGF0IGhpcyBhcGFydG1lbnQuPC9wPjxwPkhlciBib2R5IHdhcyBmb3VuZCBvbmUgd2VlayBsYXRl
ciBpbiB0aGUgdHJ1bmsgb2YgaGVyIGdvbGQgR2VvIFByaXptIG9uIENhaW5lIFJvYWQgaW4gRWxs
ZXQsIGEgbGl0dGxlIG1vcmUgdGhhbiBhIG1pbGUgZnJvbSBSb3NzJiM4MjE3OyBhcGFydG1lbnQs
IGFmdGVyIGF0IGxlYXN0IGZpdmUgY2FsbHMgZnJvbSBuZWlnaGJvcnMgYXR0ZW1wdGluZyB0byBh
bGVydCBwb2xpY2UgYWJvdXQgdGhlIGNhci48L3A+PHA+UHJvc2VjdXRvcnMgaW4gdGhlIHJldHJp
YWwgdGllZCBSb3NzIHRvIEhpbGwmIzgyMTc7cyBjYXIgd2l0aCBETkEgZXZpZGVuY2UgdGhhdCBk
aWQgbm90IGNvbWUgdG8gbGlnaHQgaW4gaGlzIGZpcnN0IHRyaWFsLjwvcD48cD5DdXlhaG9nYSBD
b3VudHkgQXNzaXN0YW50IFByb3NlY3V0b3IgTWF0dGhldyBNZXllciwgc3RyZXNzaW5nIGluIGNs
b3NpbmcgYXJndW1lbnRzIHRoYXQgdGhlIHJldmVsYXRpb24gYmVjYW1lIHBvc3NpYmxlIHRocm91
Z2ggYWR2YW5jZXMgaW4gZ2VuZXRpYyB0ZXN0aW5nLCBzYWlkIHRoZSBibG9vZCBzcG90IHdhcyBm
b3VuZCBpbiB0aGUgbGVmdCBhcm1waXQgb2YgSGlsbCYjODIxNztzIHNoaXJ0LjwvcD48cD5IYW5u
YWggSGlsbCYjODIxNztzIG1vdGhlciwgS2ltYmVybHksIHJlbWFpbmVkIHNlYXRlZCBvbiB0aGUg
YmFjayBiZW5jaCBpbiB0aGUgYWZ0ZXJtYXRoIG9mIEZyaWRheSYjODIxNztzIGd1aWx0eSB2ZXJk
aWN0cy4gU2hlIHdhcyBzdXJyb3VuZGVkIGJ5IGZpdmUgb2YgaGVyIGRhdWdodGVyJiM4MjE3O3Mg
Y2xvc2UgZnJpZW5kcyBhbmQgY291c2lucywgYWxsIHdlZXBpbmcgYXMgdGhleSBjb25zb2xlZCBo
ZXIuPC9wPjxwPktpbWJlcmx5IEhpbGwgZmluYWxseSBzcG9rZSB3aGVuIHNoZSB3YXMgYXNrZWQg
dG8gZXhwcmVzcyBoZXIgZmVlbGluZ3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20ganVzdCBncmF0
ZWZ1bCB0byBHb2QuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBhbGwgSSBoYXZlIHRvIHNheSwmIzgyMjE7IHNoZSBz
YWlkLjwvcD48cD5IYW5uYWggSGlsbCYjODIxNztzIGZvcm1lciBib3lmcmllbmQsIEJyYWQgT2Jv
cm4sIHdobyB3YXMgMTkgYXQgdGhlIHRpbWUgb2YgaGVyIGRlYXRoLCB3YXMgc2VhdGVkIG5leHQg
dG8gSGlsbCYjODIxNztzIGZyaWVuZHMgdGhyb3VnaG91dCBGcmlkYXkmIzgyMTc7cyB2ZXJkaWN0
cy4gSGUgc2F0IHRoZXJlIHNpbGVudGx5LCBzaGFraW5nIGhpcyBoZWFkIHVwIGFuZCBkb3duIGlu
IGFncmVlbWVudCBhcyB0aGUganVkZ2UgcG9sbGVkIHRoZSBwYW5lbCBvbiBpdHMgZGVjaXNpb24g
JiM4MjEyOyBhbGwganVyb3JzIHNheWluZyB0aGUgdmVyZGljdHMgd2VyZSwgaW4gZmFjdCwgdGhl
aXJzLjwvcD48cD5BZnRlcndhcmQsIE9ib3JuIHNhaWQgaGUgd2FzIHJlbGlldmVkIGZvciBIYW5u
YWggSGlsbCYjODIxNztzIGZhbWlseSwgdGhhdCB0aGV5IGZpbmFsbHkgZ290IGp1c3RpY2UgdGhy
b3VnaCBhIGRlY2lzaW9uIHJvb3RlZCBpbiB0aGUgbGF3LjwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91IGtub3cs
IHNoZSBuZXZlciB3b3VsZCBoYXZlIG1ldCBEZW5ueSBSb3NzIGlmIGl0IHdhc24mIzgyMTc7dCBm
b3IgbWUuIEkgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdywgaXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBicmluZyBIYW5uYWgg
YmFjaywgYnV0IHRoaXMgaXMgZ29pbmcgdG8gbG9vbSBvdmVyIG15IGhlYWQsJiM4MjIxOyBoZSBz
YWlkLCAmIzgyMjA7Zm9yIHRoZSByZXN0IG9mIG15IGxpZmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5FZCBNZXll
ciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3ODQgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVtZXll
ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ZW1leWVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.