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Denny Ross found guilty on all counts in slaying of Hannah Hill

By Ed Meyer
Beacon Journal staff writer

Published: October 5, 2012 - 12:08 PM | Updated: October 7, 2012 - 01:49 AM
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Summit County Sheriff deputies handcuff Denny Ross after he s found guilty on all counts in the re-trial of the Hannah Hill murder trial in Summit County Common pleas Judge Judy Hunter's courtroom on Friday. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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