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Dictionary.com’s word of the year is ‘xenophobia’

By Leanne Italie
Associated Press

Published: November 28, 2016 - 03:29 PM | Updated: November 29, 2016 - 12:59 AM
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This screen image released by Dictionary.com shows the definition of xenophobia, named as word of the year. Searches for xenophobia on the site increased by 938 percent from June 22 to June 24, Solomon said. Lookups spiked again that month after President Obama's June 29 speech in which he insisted that Donald Trump's campaign rhetoric was not a measure of "populism," but rather "nativism, or xenophobia, or worse." (Dictionary.com via AP)


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