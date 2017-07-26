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Ding-dong, it’s not Avon calling: Akron man answers doorbell, watches driver fire shot

Beacon Journal staff report

Published: July 26, 2017 - 01:35 PM

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