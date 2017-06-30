Doctor accused of sex harassment kills 1 at NYC hospital

PHA+TkVXIFlPUks6IEEgZG9jdG9yIGZvcmNlZCBmcm9tIGEgTmV3IFlvcmsgaG9zcGl0YWwgYmVj
YXVzZSBvZiBzZXh1YWwgaGFyYXNzbWVudCBhY2N1c2F0aW9ucyByZXR1cm5lZCBGcmlkYXkgd2l0
aCBhbiBhc3NhdWx0IHJpZmxlIGhpZGRlbiB1bmRlciBhIGxhYiBjb2F0IGFuZCBzaG90IHNldmVu
IHBlb3BsZSwga2lsbGluZyBvbmUgd29tYW4gaW4gYW4gYXR0YWNrIHRoYXQgbGVmdCBzZXZlcmFs
IGRvY3RvcnMgZmlnaHRpbmcgZm9yIHRoZWlyIGxpdmVzLCBhdXRob3JpdGllcyBzYWlkLjwvcD48
cD5UaGUgZ3VubWFuLCBEci4gSGVucnkgQmVsbG8sIGZhdGFsbHkgc2hvdCBoaW1zZWxmIGFmdGVy
IHRyeWluZyB0byBzZXQgaGltc2VsZiBvbiBmaXJlIGF0IEJyb254IExlYmFub24gSG9zcGl0YWws
IHRoZXkgc2FpZC4gSGUgc3RhZ2dlcmVkLCBibGVlZGluZywgaW50byBhIGhhbGx3YXkgd2hlcmUg
aGUgY29sbGFwc2VkIGFuZCBkaWVkIHdpdGggdGhlIHJpZmxlIGF0IGhpcyBzaWRlLCBvZmZpY2lh
bHMgc2FpZC48L3A+PHA+V2l0bmVzc2VzIGRlc2NyaWJlZCBhIGNoYW90aWMgc2NlbmUgYXMgZ3Vu
ZmlyZSBlcnVwdGVkLCBzcHJlYWRpbmcgdGVycm9yIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIG1lZGljYWwgZmFj
aWxpdHkgYXMgZW1wbG95ZWVzIGxvY2tlZCB0aGVtc2VsdmVzIGluc2lkZSByb29tcyBhbmQgcGF0
aWVudHMgZmVhcmVkIGZvciB0aGVpciBsaXZlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhvdWdodCBJIHdh
cyBnb2luZyB0byBkaWUsJiM4MjIxOyBzYWlkIFJlbmFsZG8gRGVsIFZpbGxhciwgYSBwYXRpZW50
IHdobyB3YXMgaW4gdGhlIHRoaXJkLWZsb29yIGVtZXJnZW5jeSByb29tIGdldHRpbmcgdHJlYXRt
ZW50IGZvciBhIGxvd2VyIGJhY2sgaW5qdXJ5LjwvcD48cD5MYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgb2ZmaWNp
YWxzIGlkZW50aWZpZWQgdGhlIHNob290ZXIgYXMgdGhlIDQ1LXllYXItb2xkIEJlbGxvLCB3aG8g
d2FzIGRlc2NyaWJlZCBvbiB0aGUgaG9zcGl0YWwgd2Vic2l0ZSBhcyBhIGZhbWlseSBtZWRpY2lu
ZSBwaHlzaWNpYW4uIE9mZmljaWFscyBzYWlkIEJlbGxvIHVzZWQgYW4gQVItMTUgYXNzYXVsdCBy
aWZsZSBpbiB0aGUgYXR0YWNrIG9uIHRoZSAxNnRoIGFuZCAxN3RoIGZsb29ycy48L3A+PHA+QmVs
bG8gd2FzIGFsbG93ZWQgdG8gcmVzaWduIGZyb20gdGhlIGhvc3BpdGFsIGluIDIwMTUgYW1pZCBz
ZXh1YWwgaGFyYXNzbWVudCBhbGxlZ2F0aW9ucywgYWNjb3JkaW5nIHRvIHR3byBsYXcgZW5mb3Jj
ZW1lbnQgb2ZmaWNpYWxzLiBUaGUgb2ZmaWNpYWxzIGRpZG4mIzgyMTc7dCBrbm93IHRoZSBkZXRh
aWxzIG9mIHRoZSBhbGxlZ2F0aW9ucy48L3A+PHA+VGhlIG9mZmljaWFscyB3ZXJlIG5vdCBhdXRo
b3JpemVkIHRvIGRpc2N1c3MgdGhlIHN0aWxsLXVuZm9sZGluZyBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGFuZCBz
cG9rZSBvbiBjb25kaXRpb24gb2YgYW5vbnltaXR5LjwvcD48cD5JbiB1bnJlbGF0ZWQgY2FzZXMs
IHRoZSBkb2N0b3IgaGFkIGJlZW4gYXJyZXN0ZWQgaW4gMjAwNCBvbiBhIGNoYXJnZSBvZiBzZXh1
YWwgYWJ1c2UsIGFjY29yZGluZyB0byBhIHBvbGljZSByZXBvcnQsIGFmdGVyIGEgMjMteWVhci1v
bGQgd29tYW4gdG9sZCBwb2xpY2UgQmVsbG8gZ3JhYmJlZCBoZXIsIGxpZnRlZCBoZXIgdXAgYW5k
IGNhcnJpZWQgaGVyIG9mZiwgc2F5aW5nLCAmIzgyMjA7WW91JiM4MjE3O3JlIGNvbWluZyB3aXRo
IG1lLiYjODIyMTsgSGUgd2FzIGFycmVzdGVkIGFnYWluIGluIDIwMDkgb24gYSBjaGFyZ2Ugb2Yg
dW5sYXdmdWwgc3VydmVpbGxhbmNlLCBhZnRlciB0d28gZGlmZmVyZW50IHdvbWVuIHJlcG9ydGVk
IGhlIHdhcyB0cnlpbmcgdG8gbG9vayB1cCB0aGVpciBza2lydHMgd2l0aCBhIG1pcnJvci48L3A+
PHA+VWx0aW1hdGVseSwgb25lIGZlbWFsZSBkb2N0b3Igd2FzIGtpbGxlZCBhbmQgc2l4IG90aGVy
cyB3b3VuZGVkICYjODIxMjsgZml2ZSBzZXJpb3VzbHksIGFjY29yZGluZyB0byBQb2xpY2UgQ29t
bWlzc2lvbmVyIEphbWVzIE8mIzgyMTc7TmVpbGwuIFRoZSBwYXRpZW50cyB3ZXJlIHRyZWF0ZWQg
aW4gdGhlIGVtZXJnZW5jeSByb29tIGF0IEJyb254IExlYmFub24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlz
IHdhcyBhIGhvcnJpYmxlIHNpdHVhdGlvbiB1bmZvbGRpbmcgaW4gYSBwbGFjZSB0aGF0IHBlb3Bs
ZSBhc3NvY2lhdGVkIHdpdGggY2FyZSBhbmQgY29tZm9ydCwgYSBzaXR1YXRpb24gdGhhdCBjYW1l
IG91dCBvZiBub3doZXJlLCYjODIyMTsgTWF5b3IgQmlsbCBkZSBCbGFzaW8gc2FpZCwgYWRkaW5n
IHRoYXQgdGVycm9yaXNtIHdhcyBub3QgaW52b2x2ZWQgaW4gdGhlIGF0dGFjay48L3A+PHA+U2hv
cnRseSBhZnRlciByZWNlaXZpbmcgYSA5MTEgY2FsbCBhYm91dCBhbiBhY3RpdmUgc2hvb3Rlciwg
cG9saWNlIG9mZmljZXJzIHdlbnQgZmxvb3IgYnkgZmxvb3IsIHRoZWlyIGd1bnMgZHJhd24sIGxv
b2tpbmcgZm9yIHRoZSBndW5tYW4uIFRoZXkgbGF0ZXIgbGVhcm5lZCBoZSB3YXMgZGVhZCBpbnNp
ZGUgdGhlIGJ1aWxkaW5nLiBEZSBCbGFzaW8gY29uZmlybWVkIHRoYXQgQmVsbG8ga2lsbGVkIGhp
bXNlbGYuPC9wPjxwPkJlbGxvIG1heSBoYXZlIGRvdXNlZCBoaW1zZWxmIHdpdGggYW4gYWNjZWxl
cmFudCBsaWtlIGdhc29saW5lIGFuZCB0cmllZCB0byBzZXQgaGltc2VsZiBvbiBmaXJlIGJlZm9y
ZSBzaG9vdGluZyBoaW1zZWxmLCBvZmZpY2lhbHMgc2FpZC4gU3ByaW5rbGVycyBleHRpbmd1aXNo
ZWQgdGhlIGZpcmUuPC9wPjxwPkFjY29yZGluZyB0byBOZXcgWW9yayBTdGF0ZSBFZHVjYXRpb24g
RGVwYXJ0bWVudCByZWNvcmRzLCBCZWxsbyBoYWQgYSBsaW1pdGVkIHBlcm1pdCB0byBwcmFjdGlj
ZSBhcyBhbiBpbnRlcm5hdGlvbmFsIG1lZGljYWwgZ3JhZHVhdGUgdG8gZ2FpbiBleHBlcmllbmNl
IGluIG9yZGVyIHRvIGJlIGxpY2Vuc2VkLiBUaGUgcGVybWl0IHdhcyBpc3N1ZWQgb24gSnVseSAx
LCAyMDE0LCBhbmQgZXhwaXJlZCBsYXN0IHllYXIgb24gdGhlIHNhbWUgZGF5LjwvcD48cD5BIGZv
cm1lciBjb2xsZWFndWUgZGVzY3JpYmVkIEJlbGxvIGFzIGEgcHJvYmxlbWF0aWMgZW1wbG95ZWUu
PC9wPjxwPkJlbGxvICYjODIyMDt3YXMgdmVyeSBhZ2dyZXNzaXZlLCB0YWxraW5nIGxvdWRseSwg
dGhyZWF0ZW5pbmcgcGVvcGxlLiBBbGwgdGhlIHRpbWUgaGUgd2FzIGEgcHJvYmxlbSwmIzgyMjE7
IHNhaWQgRHIuIERhdmlkIExhemFsYSwgYSBmYW1pbHkgbWVkaWNpbmUgZG9jdG9yIHdobyBzYWlk
IGhlIHRyYWluZWQgQmVsbG8gYXQgQnJvbnggTGViYW5vbi48L3A+PHA+SGUgc2FpZCBCZWxsbywg
d2hvIHdvcmtlZCBhdCBuaWdodCBhcyBhIGRvY3Rvciwgc2VudCBoaW0gYSB0aHJlYXRlbmluZyBl
bWFpbCBhZnRlciBCZWxsbyB3YXMgZmlyZWQuPC9wPjxwPkVtcGxveWVlcyBhbmQgdGhlaXIgbG92
ZWQgb25lcyBkZXNjcmliZWQgdGhlIGhvcnJpZnlpbmcgbW9tZW50cyBpbW1lZGlhdGVseSBhZnRl
ciB0aGUgc2hvb3RpbmcgYXMgdGhleSBzY3JhbWJsZWQgZm9yIGluZm9ybWF0aW9uLjwvcD48cD5H
YXJyeSBUcmltYmxlIHNhaWQgaGlzIGZpYW5jZWUsIGhvc3BpdGFsIGVtcGxveWVlIERlbmlzZSBC
cm93biwgY2FsbGVkIGhpbSBmcm9tIGluc2lkZSB0aGUgaG9zcGl0YWwgdG8gdGVsbCBoaW0gYWJv
dXQgdGhlIGd1bm1hbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1NoZSB3b2tlIG1lIHVwIGFuZCB0b2xkIG1lIHRo
ZXJlIHdhcyBhIHNpdHVhdGlvbiwgc29tZWJvZHkmIzgyMTc7cyBvdXQgdGhlcmUgc2hvb3Rpbmcg
cGVvcGxlLCYjODIyMTsgVHJpbWJsZSBzYWlkIGFzIGhlIHdhaXRlZCBmb3IgQnJvd24gdG8gbGVh
dmUgdGhlIGhvc3BpdGFsLiAmIzgyMjA7SSBjb3VsZCBoZWFyIGluIGhlciB2b2ljZSBzaGUgd2Fz
IHNoYWtpbmcgYW5kIGFib3V0IHRvIGNyeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdvbnphbG8gQ2FyYXpvIGRl
c2NyaWJlZCB0aGUgc2Nhcnkgc2NlbmUgdG8gV0NCUy1UVi4gJiM4MjIwO0kgc2F3IG9uZSBvZiB0
aGUgZG9jdG9ycyBhbmQgaGUgaGFkIGEgZ3Vuc2hvdCB3b3VuZCB0byBoaXMgaGFuZCwmIzgyMjE7
IENhcmF6byBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QWxsIEkgaGVhcmQgd2FzIGEgZG9jdG9yIHNheWlu
ZywgJiM4MjIwO0hlbHAsIGhlbHAhJiM4MjIxOyBDYXJhem8gbG9ja2VkIGhpbXNlbGYgaW4gYSBy
b29tIGZvciBhYm91dCAxNSBtaW51dGVzIHVudGlsIHBvbGljZSBjYW1lIGFuZCBsZWQgaGltIG91
dCBvZiB0aGUgaG9zcGl0YWwuPC9wPjxwPlRoZSAxMjAteWVhci1vbGQgaG9zcGl0YWwgaGFzIG5l
YXJseSAxLDAwMCBiZWRzIGFuZCBvbmUgb2YgdGhlIGJ1c2llc3QgZW1lcmdlbmN5IHJvb21zIGlu
IE5ldyBZb3JrIENpdHkuIEl0IGlzIGFib3V0IGEgbWlsZSBhbmQgYSBoYWxmIG5vcnRoIG9mIFlh
bmtlZSBTdGFkaXVtLjwvcD48cD5JbiAyMDExLCB0d28gcGVvcGxlIHdlcmUgc2hvdCBhdCBCcm9u
eCBMZWJhbm9uIGluIHdoYXQgcG9saWNlIHNhaWQgd2FzIGEgZ2FuZy1yZWxhdGVkIGF0dGFjay48
L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgd3JpdGVy
cyBTdGV2ZSBQZW9wbGVzIGFuZCBLYXJlbiBNYXR0aGV3cyBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJl
cG9ydC48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.