Downtown Akron church building sold after seven years on market; Burning Bush congregation will relocate to High Street property

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIG9sZCBIaWdoIFN0cmVldCBDaHJpc3RpYW4gQ2h1cmNoIGluIGRvd250b3duIEFrcm9u
ICYjODIxMjsgb25jZSBzbGF0ZWQgdG8gYmUgZGVtb2xpc2hlZCB0byBtYWtlIHdheSBmb3IgYSBo
b3RlbCAmIzgyMTI7IHdpbGwgYmUgcmVib3JuIGFzIGEgY2h1cmNoLjwvcD48cD5BZnRlciBzZXZl
biB5ZWFycyBvbiB0aGUgbWFya2V0LCB0aGUgNjIteWVhci1vbGQgYnVpbGRpbmcgd2FzIHNvbGQg
dG8gYSBsb2NhbCBub25kZW5vbWluYXRpb25hbCBDaHJpc3RpYW4gY2h1cmNoIGNhbGxlZCBCdXJu
aW5nIEJ1c2guPC9wPjxwPlRoZSA1MDAtbWVtYmVyIGNvbmdyZWdhdGlvbiBob3BlcyB0byBiZWdp
biBnYXRoZXJpbmcgZm9yIHNlcnZpY2VzIGF0IHRoZSBibG9ja3ksIHJlZC1icmljayBidWlsZGlu
ZyBhdCAxMzEgUy4gSGlnaCBTdC4gaW4gbGF0ZSBzdW1tZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBhcmUg
c28gZXhjaXRlZCwmIzgyMjE7IEJ1cm5pbmcgQnVzaCBvcGVyYXRpb25zIG1hbmFnZXIgUmFuZGkg
QmliYnMgc2FpZCBvZiB0aGUgY29uZ3JlZ2F0aW9uIHRoYXQgZGF0ZXMgdG8gMjAwNC4gJiM4MjIw
O0kgdGhpbmsgYmFjayB0byB0aGUgYmVnaW5uaW5nIG9mIHRoZSBtaW5pc3RyeSAmIzgyMTI7IHdp
dGggZWlnaHQgcGVvcGxlIG1lZXRpbmcgaW4gYSBob3VzZSAmIzgyMTI7IGFuZCB0byBub3cgZ3Jv
dyBhbmQgaGF2ZSBhIGNodXJjaCBkb3dudG93bi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtHb2Qgd2Fu
dGVkIHVzIHRvIGNvbnRpbnVlIGhpcyB3b3JrIG9uIEhpZ2ggU3RyZWV0LCYjODIyMTsgc2hlIHNh
aWQuPC9wPjxwPlNoZSBzYWlkIHRoZSBjaHVyY2gmIzgyMTc7cyBwYXN0b3IsIHRoZSBSZXYuIERl
JiM4MjE3O0p1YW4gS2Vsa2VyLCBoYXMgbG9uZyB3YW50ZWQgYSBjZW50cmFsbHkgbG9jYXRlZCBm
YWNpbGl0eSwgYW5kIG9uZSB0aGF0IGNhbiBlYXNpbHkgZml0IHRoZSBjb25ncmVnYXRpb24uPC9w
PjxwPkJ1cm5pbmcgQnVzaCBub3cgbWVldHMgaW4gYSBmb3JtZXIgU2FsdmF0aW9uIEFybXkgZmFj
aWxpdHkgYXQgMTEwNCBKb2huc3RvbiBTdC4sIG9mZiBTb3V0aCBBcmxpbmd0b24gU3RyZWV0LCBz
b3V0aGVhc3Qgb2YgZG93bnRvd24sIHdoZXJlIHBhcmtpbmcgY2FuIGJlIHRpZ2h0LjwvcD48cD5E
b3dudG93biwgbWVtYmVycyB3aWxsIGJlIGFibGUgdG8gcGFyayBpbiBhIG5lYXJieSwgY2l0eS1v
d25lZCBkZWNrLjwvcD48cD5CaWJicyBkZXNjcmliZWQgdGhlIGNodXJjaCBhcyAmIzgyMjA7YSBj
aHVyY2ggZm9yIHRoZSB1bmNodXJjaGVkLiYjODIyMTsgU2hlIHNhaWQgaXRzICYjODIyMDtmYW1p
bHktZnJpZW5kbHkmIzgyMjE7IHNlcnZpY2VzIGF0dHJhY3QgYm90aCB3aGl0ZXMgYW5kIGJsYWNr
cy48L3A+PHA+QnVybmluZyBCdXNoIHBhaWQgJDUwMCwwMDAgZm9yIHRoZSBjaHVyY2gsIGFjY29y
ZGluZyB0byBTdW1taXQgQ291bnR5IHByb3BlcnR5IHRheCByZWNvcmRzLiBUaGUgdGF4IHJlY29y
ZHMgbGlzdCB0aGUgYXBwcmFpc2VkIHZhbHVlIGF0ICQ1MDAsMDAwLjwvcD48cD5UaGUgNTAsMDAw
LXNxdWFyZS1mb290IGJ1aWxkaW5nLCBuZWFyIEFrcm9uIENpdHkgSGFsbCwgd2FzIGJ1aWx0IGlu
IDE5NTUgYW5kIGV4dGVuc2l2ZWx5IHJlbW9kZWxlZCBmb2xsb3dpbmcgYSBmaXJlIGluIDE5Nzcs
IGFjY29yZGluZyB0byBKZW5uaWZlciBGZXJuYW5kZXosIHdpdGggTkFJIEN1bW1pbnMgUmVhbCBF
c3RhdGUsIHdobyBicm9rZXJlZCB0aGUgc2FsZS48L3A+PHA+U2VsbGluZyB0aGUgcHJvcGVydHkg
d2FzIHRoZSBIaWdoIFN0cmVldCBDaHJpc3RpYW4gQ2h1cmNoIGNvbmdyZWdhdGlvbiB0aGF0IG1v
dmVkIHRvIEdyZWVuIGluIDIwMTIgYW1pZCBhIGRlY2xpbmUgaW4gdGhlIG51bWJlciBvZiB3b3Jz
aGlwcGVycy48L3A+PHA+VGhhdCBjb25ncmVnYXRpb24gaGFzIGNoYW5nZWQgaXRzIG5hbWUgdG8g
SGFybW9ueSBTcHJpbmdzIENocmlzdGlhbiBDaHVyY2guIEl0IG1lZXRzIGF0IHRoZSBDbGV2ZWxh
bmQgQ2xpbmljIEFrcm9uIEdlbmVyYWwgSGVhbHRoICZhbXA7IFdlbGxuZXNzIENlbnRlciBhdCAx
OTQwIFRvd24gUGFyayBCbHZkLiwgb2ZmIE1hc3NpbGxvbiBSb2FkLjwvcD48cD5UaGUgSGFybW9u
eSBTcHJpbmdzIGNvbmdyZWdhdGlvbiBwbGFucyB0byBjb25zdHJ1Y3QgYSBjaHVyY2ggYnVpbGRp
bmcgb24gbW9yZSB0aGFuIDkuMiBhY3JlcyB0aGF0IGl0IHB1cmNoYXNlZCBpbiB0aGUgU3ByaW5n
IEhpbGwgJiMxNzM7ZGV2ZWxvcG1lbnQgb2ZmIEFybGluZ3RvbiBSb2FkIGJldHdlZW4gQm9ldHRs
ZXIgUm9hZCBhbmQgRWFzdCBUdXJrZXlmb290IExha2UgUm9hZCAoc3RhdGUgUm91dGUgNjE5KS48
L3A+PHA+QnVybmluZyBCdXNoIENodXJjaCBiZWdhbiBhcyBhbiBlaWdodC1wZXJzb24gaG9tZSBj
aHVyY2ggaW4gQmFyYmVydG9uIGluIDIwMDQgYW5kIHdhcyBpbml0aWFsbHkgbGVkIGJ5IFBhc3Rv
ciAmIzE3MztKb2NlbHluIEtlbGtlciwgQmliYnMgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGNvbmdyZWdhdGlv
biAmIzgyMTI7IHRoZW4gY2FsbGVkIFRoZSBVcHBlciBSb29tICYjODIxMjsgYmVnYW4gbWVldGlu
ZyBhdCBhIHN0b3JlZnJvbnQgc291dGggb2YgZG93bnRvd24uPC9wPjxwPkluIDIwMDYsIEtlbGtl
ciYjODIxNztzIHNvbiwgRGUmIzgyMTc7SnVhbiwgd2FzIGNvbmZpcm1lZCBhcyB0aGUgc2VuaW9y
IHBhc3Rvci4gSGlzIHdpZmUsIFN0YWNleSBLZWxrZXIsIGlzIGNvLXBhc3Rvci4gSm9jZWx5biBL
ZWxrZXIgZGllZCBpbiAyMDA3LiA8L3A+PHA+VG8gYWNjb21tb2RhdGUgaXRzIGdyb3d0aCwgdGhl
IGNvbmdyZWdhdGlvbiBtb3ZlZCBhIGZldyBtb3JlIHRpbWVzIGluIEFrcm9uIGJlZm9yZSBidXlp
bmcgdGhlIG9sZCBTYWx2YXRpb24gQXJteSBidWlsZGluZyBvbiBKb2huc3RvbiBTdHJlZXQgYWJv
dXQgZm91ciB5ZWFycyBhZ28uIFRoYXQgcHJvcGVydHkgaXMgbm93IGxpc3RlZCBmb3Igc2FsZS48
L3A+PHA+QXQgdGhlIEhpZ2ggU3RyZWV0IGJ1aWxkaW5nLCBCdXJuaW5nIEJ1c2ggd2lsbCBjb250
aW51ZSB0byBvZmZlciB0d28gc2VydmljZXMgJiM4MjEyOyBvbmUgb24gU3VuZGF5IG1vcm5pbmcg
YW5kIG9uZSBvbiBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHQuIFRoZSBjaHVyY2gmIzgyMTc7cyBkYXkgY2FyZSBj
ZW50ZXIgd2lsbCBtb3ZlIGZyb20gSm9obnN0b24gU3RyZWV0IHRvIEhpZ2ggU3RyZWV0LjwvcD48
cD5DaGFuZ2Ugb2YgcGxhbnM8L3A+PHA+RmVybmFuZGV6LCB3aXRoIE5BSSBDdW1taW5zLCBzYWlk
IHRoYXQgaW4gYWRkaXRpb24gdG8gdGhlIGdyb3VwIHRoYXQgcHJvcG9zZWQgdGVhcmluZyB0aGUg
SGlnaCBTdHJlZXQgYnVpbGRpbmcgZG93biB0byBtYWtlIHdheSBmb3IgYSBob3RlbCwgdGhlIGJ1
aWxkaW5nIGhhZCBiZWVuIGxvb2tlZCBhdCBieSBvdGhlciBjaHVyY2hlcywgYXMgd2VsbCBhcyBh
IGxvY2FsIGRldmVsb3BlciB3aG8gY29uc2lkZXJlZCBwdXR0aW5nIGEgbWVkaWNhbCBmYWNpbGl0
eSBvbiB0aGUgc2l0ZS48L3A+PHA+VGhlIHBsYW4gdG8gdGVhciBkb3duIEhpZ2ggU3RyZWV0IENo
dXJjaCBmb3IgYSBob3RlbCB3YXMgcmV2ZWFsZWQgYXQgYSBuZXdzIGNvbmZlcmVuY2UgaW4gSnVs
eSAyMDEzLiBMb2NhbCBpbnZlc3RvcnMgYW5kIG9mZmljaWFscyB3aXRoIEFtZXJpbWFyIFJlYWx0
eSBvZiBQaGlsYWRlbHBoaWEgc2FpZCB0aGV5IGhhZCB0ZWFtZWQgdXAgdG8gYnJpbmcgYSAxNjAt
cm9vbSBob3RlbCB0byB0aGUgc2l0ZSBuZWFyIHRoZSBKb2huIFMuIEtuaWdodCBjb252ZW50aW9u
IGNlbnRlci4gQnV0IHRoZSBwcm9qZWN0IGZlbGwgYXBhcnQgYWZ0ZXIgQW1lcmltYXIgZHJvcHBl
ZCBvdXQuPC9wPjxwPlRoZSBwbGFuIGNhbGxlZCBmb3IgYSBob3RlbCByZXN0YXVyYW50IGFuZCBt
ZWV0aW5nIGZhY2lsaXRpZXMgdG8gYmUgY29uc3RydWN0ZWQgaW4gdGhlIGNpdHktb3duZWQgaGlz
dG9yaWNhbCBHcmV5c3RvbmUgYnVpbGRpbmcgbmVhcmJ5LiBQbGFucyBjYWxsZWQgZm9yIGFuIGF0
cml1bSB0byBjb25uZWN0IHRoZSB0d28gcHJvcGVydGllcy4gQXQgdGhlIHRpbWUsIGFyZWEgZGV2
ZWxvcGVyIEpvZWwgVGVzdGEgd2FzIHNheWluZyBoZSB3YXMgY2xvc2UgdG8gYnJlYWtpbmcgZ3Jv
dW5kIG9uIGEgQ291cnR5YXJkIGJ5ICYjMTczO01hcnJpb3R0IG5leHQgdG8gbG9mdHMgdGhhdCBU
ZXN0YSBDb3MuIG9mIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIGRldmVsb3BlZCBpbiBBa3JvbiYjODIxNztzIE5v
cnRoc2lkZSBEaXN0cmljdC4gVGhhdCBob3RlbCAmIzgyMTI7IHRoZSBmaXJzdCBuZXcgaG90ZWwg
dG8gb3BlbiBkb3dudG93biBpbiA0MCB5ZWFycyAmIzgyMTI7IG9wZW5lZCBsYXN0IHllYXIuPC9w
PjxwPkthdGllIEJ5YXJkIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzc4MSBvciA8YSBocmVm
PSJtYWlsdG86a2J5YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5rYnlhcmRAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb208L2E+LiBZb3UgY2FuIGZvbGxvdyBoZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0thdGllQnlhcmRBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O0thdGllQnlhcmRB
QkombmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIgb3Igb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tPC9hPi48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.