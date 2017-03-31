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Real estate

Downtown Akron church building sold after seven years on market; Burning Bush congregation will relocate to High Street property

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: March 31, 2017 - 07:04 PM
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A Touch of Heaven Ministries has purchased the former High Street Christian Church in downtown Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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