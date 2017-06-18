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Obituary

Drag racing pioneer “Akron Arlen” dies; rose to fame with Art and Walt Arfons and Otis “Otie” Smith

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: June 18, 2017 - 08:02 PM | Updated: June 19, 2017 - 01:34 PM
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1959 file photo of Arlen Vanke. (Beacon Journal file photo)


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