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Eight Akron children witness threats, violence before police arrest men in separate incidents

Beacon Journal staff report

Published: May 3, 2017 - 01:18 PM

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