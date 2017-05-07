All CATEGORIES
☰ Menu

Election 2017

Elections chief Jon Husted joins 2018 race for Ohio governor

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: May 7, 2017 - 05:50 PM | Updated: May 8, 2017 - 08:59 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE  In this Nov. 4, 2014, file photo, Ohio Secretary of State Jon Husted speaks to supporters at the Ohio Republican Party election night celebration in Columbus, Ohio. Husted is entering the race for Ohio governor. His announcement Sunday, May 7, 2017, at the University of Dayton, his alma mater, is being followed by a campaign tour across the state. (AP Photo/Tony Dejak, File)


MORE IN NEWS

odot04cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
ODOT: New highway interchange in Akron going smoothly, state says

Pharmacist Dan Jones begins to smile.

reshgondor30cut_01
Cleared in 1988 slaying, former inmates Bob Gondor and Randy Resh don’t want ordeal to be forgotten; they are awaiting $4.9 million payout from state
ynoah08_01
Camp Y-Noah holds free Family Fun Day
goodnews08_jarka
Good News — May 8: ‘Pennies for a Playground’ to help others
Ohio, other states brace for big decisions under GOP health care changes
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next