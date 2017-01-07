Emergency in the ER: What went wrong between Summa and its longtime physicians

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Rm9yIGZvdXIgZGVjYWRlcywgdGhleSB3ZXJlIHRoZSBkb2N0b3JzIHdobyBjYXJlZCBmb3Ig
cGF0aWVudHMgd2hvIGNhbWUgdGhyb3VnaCB0aGUgZW1lcmdlbmN5IHJvb20gZG9vcnMgYXQgQWty
b24gQ2l0eSBIb3NwaXRhbC4gPC9wPjxwPk9uIE5ldyBZZWFyJiM4MjE3O3MgRGF5LCB0aGF0IGFi
cnVwdGx5IGNoYW5nZWQgYXQgQ2l0eSBIb3NwaXRhbCBhbmQgU3VtbWEgSGVhbHRoJiM4MjE3O3Mg
Zm91ciBvdGhlciBlbWVyZ2VuY3kgZGVwYXJ0bWVudHMuPC9wPjxwPkFmdGVyIGNvbnRyYWN0IG5l
Z290aWF0aW9ucyBicm9rZSBkb3duIGluIHRoZSBmaW5hbCBkYXlzIG9mIDIwMTYsIFN1bW1hIGNo
b3NlIHRvIGNvbnRyYWN0IHdpdGggYSBuYXRpb25hbCBncm91cCBiYXNlZCBpbiBDYW50b24uPC9w
PjxwPkJvdGggU3VtbWEgYW5kIHRoZWlyIGxvbmd0aW1lIEVSIGRvY3RvcnMgc2F5IHRoZXkgbmV2
ZXIgZXhwZWN0ZWQgdGhlaXIgbmVnb3RpYXRpb25zIHRvIGdvIHNvdXIuPC9wPjxwPkJ1dCB0aGV5
IGRpZCwgYW5kIHdpdGggaXQgY29tZXMgYmFja2xhc2gsIGluY2x1ZGluZyBhIG5vLWNvbmZpZGVu
Y2Ugdm90ZSBieSBodW5kcmVkcyBvZiBkb2N0b3JzIGFnYWluc3QgU3VtbWEgbGVhZGVyc2hpcCwg
YWxsZWdhdGlvbnMgb2YgYSBjdWx0dXJlIG9mIGZlYXIgYW5kIGEgY29tbXVuaXR5IHdvcnJpZWQg
YWJvdXQgdGhlIGZ1dHVyZSBvZiBpdHMgbGFyZ2VzdCBlbXBsb3llci48L3A+PHA+SW4gc2VwYXJh
dGUgaW50ZXJ2aWV3cywgbGVhZGVycyBvZiBib3RoIFN1bW1hIGFuZCBTdW1tYSBFbWVyZ2VuY3kg
QXNzb2NpYXRlcyAoU0VBKSBsYWlkIG91dCB0aGVpciBzaWRlcyBvZiB3aHkgdGhleSBjb3VsZCB1
bHRpbWF0ZWx5IG5vdCByZWFjaCBhIGNvbnRyYWN0LjwvcD48cD5CdXQgYm90aCBhY2N1c2UgdGhl
IG90aGVyIG9mIHB1dHRpbmcgdGhlaXIgb3duIGludGVyZXN0cyBmaXJzdCBpbnN0ZWFkIG9mIHdo
YXQgaXMgYmVzdCBmb3IgcGF0aWVudHMuPC9wPjxwPkxhdGUgc3RhcnQgPC9wPjxwPk5lZ290aWF0
aW9ucyBmb3IgdGhlIGNvbnRyYWN0LCB3aGljaCBleHBpcmVkIEphbi4gMSwgc3RhcnRlZCB3aXRo
IGEgcGhvbmUgY2FsbCBpbiBlYXJseSBOb3ZlbWJlciBieSBWYWxlcmllIEdpYnNvbiwgY2hpZWYg
b3BlcmF0aW5nIG9mZmljZXIgb2YgU3VtbWEgYW5kIHByZXNpZGVudCBvZiBTdW1tYSBIZWFsdGgg
U3lzdGVtICh0aGUgaG9zcGl0YWxzKS48L3A+PHA+RHVyaW5nIGEgbWVldGluZyB3aXRoIHRoZSBC
ZWFjb24gSm91cm5hbCBvbiBGcmlkYXkgYWZ0ZXJub29uIHJlcXVlc3RlZCBieSBTdW1tYSBhZnRl
ciByZXBlYXRlZCByZXF1ZXN0cyBmb3IgaW5mb3JtYXRpb24gYWJvdXQgdGhlIG5lZ290aWF0aW9u
cywgR2lic29uIGFja25vd2xlZGdlZCB0aGF0IHRoZSBuZWdvdGlhdGlvbnMgc3RhcnRlZCBsYXRl
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIGdvaW5nIHRvIG93biB0aGF0LiBXZSBoYWQgbm8gaW50ZW50
aW9uIG9mIG5vdCByZW5ld2luZyB0aGUgY29udHJhY3Qgd2l0aCBTRUEsJiM4MjIxOyBzaGUgc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO1dlIHdlcmUgbm90IGluIGFueSB3YXksIHNoYXBlIG9yIGZvcm0gbG9va2luZyB0
byBnbyB3aXRoIGEgbmV3IHZlbmRvci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkluIGEgc2VwYXJhdGUgdGVsZXBo
b25lIGludGVydmlldywgRHIuIEplZmYgV3JpZ2h0LCB3aG8gbGVhZHMgdGhlIGluZGVwZW5kZW50
IHBoeXNpY2lhbiBjb3Jwb3JhdGlvbiB0aGF0JiM4MjE3O3Mgc2VwYXJhdGUgZnJvbSBTdW1tYSwg
YWdyZWVkIGl0IHdhcyBsYXRlIGJ1dCBzYWlkLCAmIzgyMjA7SSB0aG91Z2h0IGlmIHBlb3BsZSBk
ZXZvdGVkIHRoZSB0aW1lIGFuZCBlbmVyZ3kgdG8gZ2V0IGl0IGRvbmUsIHdlJiM4MjE3O2QgZ2V0
IGl0IGRvbmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TdW1tYSBwcm92aWRlZCBpdHMgZmlyc3Qgd3JpdHRlbiBj
b250cmFjdCBOb3YuIDI4LiBHaWJzb24gc2FpZCBpdCB0YWtlcyB0aW1lIHRvIGNyYWZ0IHRoZSBv
ZmZlci48L3A+PHA+U3VtbWEmIzgyMTc7cyBpbml0aWFsIG9mZmVyIHdhcyBmb3IgYSB0aHJlZS15
ZWFyIGNvbnRyYWN0IHdpdGggYSB0d28teWVhciBleHRlbnNpb24uPC9wPjxwPldyaWdodCYjODIx
NztzIGdyb3VwIHdhcyBnaXZlbiB0d28gd2Vla3MgdG8gcmVzcG9uZC4gU3VtbWEgc2FpZCBTRUEg
Y2FtZSBiYWNrIHdpdGggYSAxNS15ZWFyIGFncmVlbWVudCB3aXRoIG5vIG9wcG9ydHVuaXR5IGZv
ciBjYW5jZWxsYXRpb24sIGFzIHdlbGwgYXMgYSByZXF1aXJlbWVudCBmb3IgU3VtbWEgdG8gcGF5
IHRoZSBncm91cCBhIHN0aXBlbmQgYmV5b25kIHdoYXQgU0VBIGJpbGxzIGluc3VyZXJzIGFuZCBw
YXRpZW50cy4gV3JpZ2h0IHNhaWQgaGUgaW5pdGlhbGx5IGFza2VkIHRvIGVpdGhlciBub3Qgc3Rh
ZmYgdW5kZXJwZXJmb3JtaW5nIGVtZXJnZW5jeSByb29tcyAmIzgyMTI7IEJhcmJlcnRvbiwgTWVk
aW5hIGFuZCBXYWRzd29ydGggJiM4MjEyOyB0aGF0IHdlcmUgbG9zaW5nIG1vbmV5IG9yIHNldCB1
cCBkaWZmZXJlbnQgcGF5bWVudCBzdHJ1Y3R1cmVzLjwvcD48cD5XcmlnaHQgc2FpZCBoZSB3YW50
ZWQgYSAxNS15ZWFyIGRlYWwgYmVjYXVzZSBoZSB3YXMgaGF2aW5nIHRyb3VibGUgcmVjcnVpdGlu
ZyBhbmQgcmV0YWluaW5nIGRvY3RvcnMgd2hlbiBoZSBvbmx5IGhhZCB0aHJlZS15ZWFyIGNvbnRy
YWN0cy48L3A+PHA+R2lic29uIHNhaWQgd2hlbiBpdCBiZWNhbWUgYXBwYXJlbnQgdXBvbiBzZWVp
bmcgdGhhdCBmaXJzdCBjb3VudGVyb2ZmZXIgdGhhdCAmIzgyMjA7d2Ugd2VyZSBmYXIgYXBhcnQs
JiM4MjIxOyBzaGUgb2ZmZXJlZCBhIDYwLWRheSBjb250cmFjdCBleHRlbnNpb24uPC9wPjxwPkl0
IHdhcyB0aGUgZmlyc3Qgb2YgZm91ciBleHRlbnNpb25zIFN1bW1hIG9mZmljaWFscyBzYWlkIHRo
ZXkgb2ZmZXJlZCBTRUEuIFdyaWdodCByZWZ1c2VkIGFsbCBmb3VyLCBHaWJzb24gc2FpZCwgaW5j
bHVkaW5nIG9uZXMgaW4gdGhlIGZpbmFsIGRheXMgYmVmb3JlIHRoZSBjb250cmFjdCBlbmRlZC48
L3A+PHA+V3JpZ2h0IHNhaWQgaGUgaW5pdGlhbGx5IHR1cm5lZCBkb3duIHRoZSBleHRlbnNpb25z
IGJlY2F1c2UgaGUgdGhvdWdodCB0aGVyZSB3YXMgdGltZSB0byBnZXQgdGhlIGNvbnRyYWN0cyBk
b25lLjwvcD48cD5UaGUgbGFzdCBleHRlbnNpb24gaGUgcmVmdXNlZCwgaGUgc2FpZCwgd2FzIGFm
dGVyIGl0IGJlY2FtZSBhcHBhcmVudCB0aGF0IFN1bW1hIGhhZCBjb250YWN0ZWQgYSBjb21wZXRp
dG9yIGFuZCBjb3VsZCBwb3NzaWJseSByZXBsYWNlIFNFQS48L3A+PHA+V3JpZ2h0IHNhaWQgaGUg
ZGlkbiYjODIxNzt0IHdhbnQgaGlzIGRvY3RvcnMgdG8gYmUgdXNlZCB0byBzdGFmZiB0aGUgRVJz
IHdoaWxlIFN1bW1hIHByZXBhcmVkIGEgdHJhbnNpdGlvbiBwbGFuIGZvciB0aGVpciByZXBsYWNl
bWVudHMuPC9wPjxwPlRoZSBmaXJzdCBhbmQgb25seSBmYWNlLXRvLWZhY2UgbWVldGluZyB0aGF0
IFN1bW1hIGhhZCB3aXRoIFNFQSB3YXMgYmV0d2VlbiBEci4gVGhvbWFzIE1hbG9uZSwgU3VtbWEm
IzgyMTc7cyBwcmVzaWRlbnQgYW5kIENFTywgYW5kIFdyaWdodCBvbiBNb25kYXksIERlYy4gMjYu
IE1hbG9uZSBoYWQgdGFrZW4gb3ZlciBuZWdvdGlhdGlvbnMgYmVjYXVzZSBHaWJzb24gd2FzIG9u
IHZhY2F0aW9uIG92ZXIgdGhlIGhvbGlkYXkuPC9wPjxwPldyaWdodCBiZWxpZXZlcyBoZSBhbmQg
TWFsb25lIHNob3VsZCBoYXZlIG1ldCBtb3JlIGluIHBlcnNvbiBhbmQgc29vbmVyLiBCZW4gU3V0
dG9uLCBTdW1tYSBzZW5pb3IgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgZm9yIHN0cmF0ZWd5IGFuZCBwZXJmb3Jt
YW5jZSBtYW5hZ2VtZW50LCBzYWlkIHBsZW50eSBvZiBuZWdvdGlhdGlvbnMgaGFwcGVuIGJ5IHBo
b25lIGFuZCBlbWFpbC48L3A+PHA+VGhyb3VnaG91dCBuZWdvdGlhdGlvbnMsIFdyaWdodCBzYWlk
LCBoaXMgY29sbGVhZ3VlcyB3b25kZXJlZCBpZiBTdW1tYSB0cnVseSB3YW50ZWQgdG8gcmVuZXcg
dGhlIGNvbnRyYWN0LiBEci4gVml2aWFuIHZvbiBHcnVlbmlnZW4sIGNoaWVmIG1lZGljYWwgb2Zm
aWNlciwgaXMgbWFycmllZCB0byBEci4gRG9taW5pYyBCYWdub2xpLCBDRU8gb2YgdGhlIENhbnRv
bi1iYXNlZCBVUyBBY3V0ZSBDYXJlIFNvbHV0aW9ucyAoVVNBQ1MpLCBhIGNvbXBldGl0b3Igb2Yg
U0VBLiBBZnRlciB0YWxrcyBicm9rZSBkb3duIHdpdGggU0VBLCBTdW1tYSBlbnRlcmVkIGEgY29u
dHJhY3Qgd2l0aCBVU0FDUyBvbiBEZWMuIDI5LjwvcD48cD5XcmlnaHQmIzgyMTc7cyBncm91cCBh
bmQgb3RoZXJzIGhhdmUgcXVlc3Rpb25lZCB3aGF0IHRoZXkgc2F5IGlzIGFuIGFwcGFyZW50IGNv
bmZsaWN0IG9mIGludGVyZXN0LjwvcD48cD5HaWJzb24gc2FpZCBhcyBzb29uIFN1bW1hIG9wdGVk
IERlYy4gMjkgdG8gY29udHJhY3Qgd2l0aCBVU0FDUywgdGhlIGhvc3BpdGFsIHNvdWdodCBvdXRz
aWRlIGNvdW5zZWwgdG8gbWFrZSBzdXJlIHRoZXkgd2VyZSBmb2xsb3dpbmcgcHJvdG9jb2wuIFZv
biBHcnVlbmlnZW4gd2FzIHJlbW92ZWQgZnJvbSB0aGUgcHJvY2Vzcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0xl
dCBtZSBiZSBjbGVhcjogSGVyIGludm9sdmVtZW50IHdhcyBwcmV0dHkgbXVjaCBvbiB0aGUgcGVy
aXBoZXJ5LCYjODIyMTsgR2lic29uIHNhaWQuPC9wPjxwPldyaWdodCBzYWlkIHZvbiBHcnVlbmln
ZW4gc2hvdWxkIG5ldmVyIGhhdmUgYmVlbiBpbnZvbHZlZC48L3A+PHA+U3V0dG9uIHNhaWQgdGhh
dCBNYWxvbmUgcmVhY2hlZCBvdXQgdG8gVVNBQ1MgYW5kIHR3byBvdGhlciBFUiBncm91cHMgd2hl
biB0YWxrcyB3ZXJlICYjODIyMDtnZXR0aW5nIGRvd24gdG8gdGhlIHdpcmUuJiM4MjIxOzwvcD48
cD4mIzgyMjA7T3VyIGludGVudCB3YXMgbmV2ZXIgdG8gc2VuZCBvdXQgYW4gUkZQIFtyZXF1ZXN0
IGZvciBwcm9wb3NhbHNdLiBXZSBuZWdvdGlhdGVkIHVudGlsIHRoZSB2ZXJ5IGxhc3QgbWludXRl
IHdlIGNvdWxkLCYjODIyMTsgU3V0dG9uIHNhaWQuPC9wPjxwPkFub3RoZXIgbGFyZ2Ugc3RpY2tp
bmcgcG9pbnQgYmV0d2VlbiB0aGUgdHdvIHNpZGVzIHN1cnJvdW5kcyB0aGUgaW5zcGVjdGlvbiBv
ZiBmaW5hbmNpYWwgYm9va3MuIFN1bW1hIG9mZmljaWFscyBzYWlkIHRoZXkgYXJlIHJlcXVpcmVk
IHRvIGdldCBhIHRoaXJkLXBhcnR5LCBmYWlyLW1hcmtldCBhc3Nlc3NtZW50LCB3aGljaCBpbmNs
dWRlcyBsb29raW5nIGF0IFNFQSYjODIxNztzIGZpbmFuY2VzIHJlbGF0ZWQgdG8gU3VtbWEmIzgy
MTc7cyBFUnMsIGZvciB0aGUgaGVhbHRoIHN5c3RlbSB0byBwYXkgYSBzdGlwZW5kIGJleW9uZCB3
aGF0IHRoZSBkb2N0b3JzIGNoYXJnZSBwYXRpZW50cyBhbmQgaW5zdXJlcnMgZm9yIHNlcnZpY2Vz
LjwvcD48cD5TdW1tYSBvZmZpY2lhbHMgc2FpZCBXcmlnaHQgcmVmdXNlZCB0byBvcGVuIHRoZSBi
b29rcywgb3Igb25seSB3YW50ZWQgdG8gc2hvdyB0aG9zZSBvZiB0aGUgRVJzIHdoZXJlIFNFQSB3
YXMgbG9zaW5nIG1vbmV5LiBXcmlnaHQgc2FpZCBoZSB3YXMgd2lsbGluZyB0byBzaGFyZSBhbGwg
b2YgaGlzIGJvb2tzLCBidXQgd2l0aCBhIG5vbmRpc2Nsb3N1cmUgYWdyZWVtZW50LjwvcD48cD5U
aGUgaG9zcGl0YWwgc3lzdGVtIGFuZCBXcmlnaHQmIzgyMTc7cyBsYXN0IGFuZCBmaW5hbCBvZmZl
cnMgYmVmb3JlIHRoZSBVU0FDUyBkZWNpc2lvbiB3ZXJlIHN0aWxsIGZhciBhcGFydC4gQXNpZGUg
ZnJvbSB0aGUgYWNjZXNzIHRvIHRoZSBib29rcywgdGhlIGhvc3BpdGFsIHdhbnRlZCB0aHJlZSB5
ZWFycyBwbHVzIGEgdHdvLXllYXIgZXh0ZW5zaW9uIGFuZCBTRUEgd2FudGVkIDEwIHllYXJzLjwv
cD48cD5HaWJzb24gc2FpZCBpbiBhIGxhc3QtZGl0Y2ggZWZmb3J0IGZvciBhIGRlYWwsIE1hbG9u
ZSB2ZXJiYWxseSBvZmZlcmVkIGEgZml2ZS15ZWFyIGRlYWwgRGVjLiAyOS4gV3JpZ2h0IHJlZnVz
ZWQsIEdpYnNvbiBzYWlkLjwvcD48cD5XcmlnaHQgc2FpZCBieSB0aGVuIGhlIHdhcyBub3Qgc3Vy
ZSBTdW1tYSB3YXMgaW50ZXJlc3RlZCBpbiBhIGRlYWwgdG8gc3RpY2sgd2l0aCBTRUEgYmVjYXVz
ZSB0aGUgaGVhbHRoIHN5c3RlbSBoYWQgYWxyZWFkeSBjb250cmFjdGVkIHdpdGggaGlzIGNvbXBl
dGl0b3IuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaHkgd291bGQgYW55b25lIGdvIHRocm91Z2ggdGhpcz8mIzgy
MjE7IGFza2VkIERyLiBEYXZpZCBDdXN0b2RpbywgaW50ZXJpbSBjaGFpciBvZiB0aGUgZW1lcmdl
bmN5IGRlcGFydG1lbnQsIHJlZmVycmluZyB0byB0aGUgNDgtaG91ciB0cmFuc2l0aW9uLiAmIzgy
MjA7SXQgd291bGQgbWFrZSBubyBzZW5zZSB0byB1cyB0byBjb250aW51ZSB0byBuZWdvdGlhdGUg
dG8gdGhlIG50aCBob3VyIGlmIHdlIGRpZG4mIzgyMTc7dCB3YW50IHRoZW0gb24gYm9hcmQuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5BIHdlZWsgb2YgdHVybW9pbDwvcD48cD5JbiB0aGUgc2V2ZW4gZGF5cyBzaW5j
ZSB0aGUgRVIgc3dpdGNoZWQgcHJvdmlkZXJzLCB0aGVyZSBoYXZlIGJlZW4gc2VwYXJhdGUgbm8t
Y29uZmlkZW5jZSB2b3RlcyBieSBtb3JlIHRoYW4gMjMwIFN1bW1hIHBoeXNpY2lhbnMgYW5kIHRo
ZSBlbWVyZ2VuY3kgcmVzaWRlbmN5IHN0YWZmLCBib3RoIGNhbGxpbmcgZm9yIHRoZSByZXNpZ25h
dGlvbiBvZiBNYWxvbmUgYW5kIGhpcyBsZWFkZXJzaGlwIHRlYW0uIEEgU3VtbWEgc3Bva2VzbWFu
IHNhaWQgdGhlIGJvYXJkIGhhcyBubyBtZWV0aW5ncyBwbGFubmVkIHRvIGRpc2N1c3MgdGhlIGRv
Y3RvcnMmIzgyMTc7IG5vLWNvbmZpZGVuY2Ugdm90ZXMuPC9wPjxwPkFkZGl0aW9uYWxseSwgdGhl
IGRvY3RvcnMgdm90ZWQgVGh1cnNkYXkgdG8gcmVxdWVzdCBhbiBvdXRzaWRlIGludmVzdGlnYXRp
b24gYW5kIHRoZSByZWluc3RhdGVtZW50IG9mIFNFQS4gVGhlIGRvY3RvcnMgYXJlIGFsc28gYXR0
ZW1wdGluZyB0byBzZW5kIG91dCBhIHN1cnZleSBsaW5rIHRvIGFsbCBvZiBpdHMgMSwxMDAgcGh5
c2ljaWFucyB0byBhbm9ueW1vdXNseSB2b3RlIHNpbmNlIG1hbnkgZG9jdG9ycyBzYXkgdGhleSBm
ZWFyIGZvciB0aGVpciBqb2JzIGlmIHRoZXkgc3BlYWsgb3V0LjwvcD48cD5UaGVyZSBoYXZlIGFs
c28gYmVlbiBjb21wbGFpbnRzIG9mIGEgcGF0aWVudCBzYWZldHkgaXNzdWUgZmlsZWQgd2l0aCB0
aGUgSm9pbnQgQ29tbWlzc2lvbiwgYSBuYXRpb25hbCBoZWFsdGggYWNjcmVkaXRhdGlvbiBncm91
cCwgYW5kIHRoZSBPaGlvIERlcGFydG1lbnQgb2YgSGVhbHRoLCB3aG9zZSBzcG9rZXN3b21hbiBj
b25maXJtZWQgdGhhdCB0aGUgYWdlbmN5IGZvcndhcmRlZCB0aGUgaXNzdWUgdG8gdGhlIENlbnRl
cnMgZm9yIE1lZGljYXJlIGFuZCBNZWRpY2FpZCBTZXJ2aWNlcyAoQ01TKS4gU3Bva2Vzd29tZW4g
Zm9yIGFsbCB0aHJlZSBhZ2VuY2llcyBzYWlkIHRoZXkgd2VyZSBhd2FyZSBvZiB0aGUgaXNzdWUg
YW5kIHRoYXQgdGhlcmUgaGF2ZSBub3QgYmVlbiBzaXRlIHZpc2l0cyBhdCB0aGlzIHRpbWUuPC9w
PjxwPlN1bW1hIG9mZmljaWFscyBzYWlkIHRoZXkgY291bGQgbm90IGRpc2N1c3MgdGhlIGZpbGlu
Z3MsIGJ1dCB0aGUgc3lzdGVtIGhhcyAzMCBkYXlzIGFmdGVyIHRoZSBKb2ludCBDb21taXNzaW9u
IHJlY2VpdmVkIHRoZSBjb21wbGFpbnQgdG8gZmlsZSBhIHJlc3BvbnNlLiBUaGF0IGRlYWRsaW5l
IGlzIEphbi4gMjQsIG1lYW5pbmcgdGhlIGNvbXBsYWludCB3YXMgZmlsZWQgYmVmb3JlIHRoZSBF
UiBzdGFmZmluZyBzd2l0Y2guPC9wPjxwPlN1bW1hIGFsc28gaXMgZmFjaW5nIGJhY2tsYXNoIG5h
dGlvbndpZGUgZnJvbSBmb3VyIG5hdGlvbmFsIG9yZ2FuaXphdGlvbnMuPC9wPjxwPlRoZSBBbWVy
aWNhbiBBY2FkZW15IG9mIEVtZXJnZW5jeSBNZWRpY2luZSwgdGhlIEFtZXJpY2FuIENvbGxlZ2Ug
b2YgRW1lcmdlbmN5IFBoeXNpY2lhbnMsIHRoZSBFbWVyZ2VuY3kgTWVkaWNpbmUgUmVzaWRlbnRz
JiM4MjE3OyBBc3NvY2lhdGlvbiBhbmQgdGhlIENvdW5jaWwgb2YgRW1lcmdlbmN5IE1lZGljaW5l
IFJlc2lkZW5jeSBEb2N0b3JzIGlzc3VlZCBzZXBhcmF0ZSBzdGF0ZW1lbnRzIGxhdGUgbGFzdCB3
ZWVrIHF1ZXN0aW9uaW5nIHRoZSBpbXBhY3Qgb2YgdGhlIGFicnVwdCBzdGFmZmluZyBzd2l0Y2gg
b24gcGF0aWVudHMgYW5kIHJlc2lkZW50IHBoeXNpY2lhbiB0cmFpbmluZy48L3A+PHA+VGhlIGdy
b3VwIG9mIEVSIHJlc2lkZW5jeSBkaXJlY3RvcnMgc2FpZCBpdCBoYWQgYmVlbiBpbiB0b3VjaCB3
aXRoIEFjY3JlZGl0YXRpb24gQ291bmNpbCBmb3IgR3JhZHVhdGUgTWVkaWNhbCBFZHVjYXRpb24s
IHdoaWNoICYjODIyMDt3aWxsIGJlIGludmVzdGlnYXRpbmcgdGhlIHByb2dyYW0mIzgyMjE7IFN1
bW1hIHNhaWQgaXQgbm90aWZpZWQgQUNHTUUgYWJvdXQgdGhlIHN0YWZmaW5nIHN3aXRjaCBhbmQg
YSBzaXRlIHZpc2l0IGlzIG5vcm1hbCB3aXRoIGEgY2hhbmdlLiBJbiBhZGRpdGlvbiwgYSBjZWxl
YnJpdHkgZG9jdG9yIHdobyBnb2VzIGJ5IHRoZSBuYW1lIFpEb2dnTUQsIHdpdGggNDAwLDAwMCBG
YWNlYm9vayBmYW5zLCBzcGVudCB0aGUgbWFqb3JpdHkgb2YgYSBGYWNlYm9vayBMaXZlIHNlc3Np
b24gRnJpZGF5IG5pZ2h0IHRhbGtpbmcgYWJvdXQgdGhlIFN1bW1hIGNvbnRyb3ZlcnN5LjwvcD48
cD5NYW55IGRvY3RvcnMgYXJlIHdvcnJpZWQgYWJvdXQgdGhlIGZ1dHVyZSBvZiBTdW1tYS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1BhdGllbnRzIGFyZSBhdCByaXNrIGFuZCB0aGUgY29tbXVuaXR5IHdpbGwgc3Vm
ZmVyIGJlY2F1c2Ugb2YgcG9vciBkZWNpc2lvbnMgYnkgVG9tIE1hbG9uZSBhbmQgdGhlIGNvbnRp
bnVlZCBjb3Zlci11cCBhdHRlbXB0cyBieSB0aG9zZSBjbG9zZSB0byBoaW0sJiM4MjIxOyBzYWlk
IERyLiBKb2UgQmxhbmRhLCBhIGxvbmd0aW1lIG9ydGhvcGVkaWMgc3VyZ2VvbiBhbmQgaW5kZXBl
bmRlbnQgZG9jdG9yLiBCbGFuZGEmIzgyMTc7cyB3aWZlLCBEci4gTWljaGVsbGUgQmxhbmRhLCBh
IGZvcm1lciBjaGFpcm1hbiBvZiBlbWVyZ2VuY3kgbWVkaWNpbmUsIGlzIGFuIFNFQSBkb2N0b3Ig
YW5kIHRoZXkgYXJlIGludmVzdG9ycyBpbiBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgSG9zcGl0YWwsIHdoaWNo
IGlzIGluIGEgcHJvdHJhY3RlZCBjb250cmFjdCBkaXNwdXRlIHdpdGggU3VtbWEuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtJIHN1cHBvcnRlZCBTdW1tYSB1bnRpbCBUb20gTWFsb25lIHN0YXJ0ZWQgaGlzIHR5cmFu
bmljYWwgdGFjdGljcywmIzgyMjE7IEJsYW5kYSBzYWlkLjwvcD48cD5NYWxvbmUgaGFzIG5vdCBi
ZWVuIG1hZGUgYXZhaWxhYmxlIGJ5IHRoZSBob3NwaXRhbCYjODIxNztzIGNvbW11bmljYXRpb24m
IzgyMTc7cyBkZXBhcnRtZW50IHRvIGFuc3dlciBxdWVzdGlvbnMgZnJvbSB0aGUgQmVhY29uIEpv
dXJuYWwsIGRlc3BpdGUgbXVsdGlwbGUgcmVxdWVzdHMuIDwvcD48cD5Bbm90aGVyIFN1bW1hLWVt
cGxveWVkIGRvY3Rvciwgd2hvIGFza2VkIG5vdCB0byBiZSBuYW1lZCBmb3IgZmVhciBvZiByZXRy
aWJ1dGlvbiwgc2FpZCBoZSBiZWxpZXZlcyBTRUEgd2FzIHdyb25nIGluIHRoZSBuZWdvdGlhdGlv
bnMsIGJ1dCB0aGF0IHRoZSBmYWlsdXJlIHRvIGdldCBhIGNvbnRyYWN0IGlzIE1hbG9uZSYjODIx
NztzIGZhdWx0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBwcm9iYWJseSB3ZW50IGRvd24gYmVjYXVzZSBv
ZiB0d28gZWdvcywmIzgyMjE7IHRoZSBkb2N0b3Igc2FpZC4gJiM4MjIwO0J1dCB0aGUgcmVhc29u
IGl0IHdlbnQgZG93biB0aGUgd2F5IGl0IGRpZCBpcyBoZSBbTWFsb25lXSBkaWRuJiM4MjE3O3Qg
cmVhbGl6ZSB0aGVyZSB3b3VsZCBiZSB0aGlzIGJhY2tsYXNoLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGRv
Y3RvciBzYWlkIGhlIHdvbiYjODIxNzt0IHZvdGUgb24gdGhlIGFub255bW91cyBzdXJ2ZXksIGZl
YXJpbmcgaXQgY291bGQgYmUgdHJhY2VkLjwvcD48cD5Eb2N0b3JzIGhhdmUgc2FpZCB0aGUgRVIg
aXNzdWUgd2FzIHRoZSBsYXN0IHN0cmF3IGluIGEgc2VyaWVzIG9mIGZhaWx1cmVzLjwvcD48cD5E
ci4gSGl0ZXNoIE1ha2thciwgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhlIFN1bW1hIG1lZGljYWwgc3Rh
ZmYsIHNhaWQgaGUgYW5kIG90aGVyIGRvY3RvcnMgd29ycnkgdGhhdCBmdXR1cmUgZG9jdG9ycyB3
aWxsIG5vdCBjaG9vc2UgdG8gY29tZSB0byBBa3JvbiBhbmQgdGhhdCBTdW1tYSBjb3VsZCBiZWNv
bWUgdGhlIHRhcmdldCBvZiBhbiBvdXRzaWRlIGNvbXBhbnkuPC9wPjxwPkJ1dCBub3QgYWxsIGRv
Y3RvcnMgYXJlIGFnYWluc3QgTWFsb25lLjwvcD48cD5Eci4gVGhvbWFzIE1hcmssIGNoYWlyIG9m
IFN1bW1hJiM4MjE3O3MgZGVwYXJ0bWVudCBvZiBhbmVzdGhlc2lvbG9neSwgc2FpZCBNYWxvbmUg
YW5kIGhpcyBsZWFkZXJzaGlwIGhhdmUgaGlzIGZ1bGwgc3VwcG9ydC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtQ
YXJ0IG9mIHRoaXMgaXMgdG8gcnVuIGEgc3VjY2Vzc2Z1bCBob3NwaXRhbCwgdG91Z2ggZGVjaXNp
b25zIGhhdmUgdG8gYmUgbWFkZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgTWFyaywgd2hvc2UgYW5lc3RoZXNpb2xv
Z3kgZ3JvdXAgcmVjZW50bHkgc2lnbmVkIGEgb25lLXllYXIgZXh0ZW5zaW9uIHdpdGggU3VtbWEg
YW5kIGlzIG5lZ290aWF0aW5nIGEgbXVsdGkmIzE3Mzt5ZWFyIGNvbnRyYWN0LjwvcD48cD5CZXR0
eSBMaW4tRmlzaGVyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcyNCBvciA8YSBocmVmPSJt
YWlsdG86YmxpbmZpc2hlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+YmxpbmZpc2hlckB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2JsaW5maXNoZXJBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O2JsaW5maXNoZXJBQkom
bmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20v
QmV0dHlMaW5GaXNoZXJBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0JldHR5
TGluRmlzaGVyQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.