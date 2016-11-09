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U.S. District Court

Eric Bartoli sentenced to 20 years in federal prison for bilking hundreds of investors out of more than $42 million

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: November 9, 2016 - 12:49 PM
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Victims (from left) Pat Besselman, Peggy Eash, and Rick Eash bilked by Cyprus Funds manager Eric Bartoli, leave U.S. District Court after Bartoli was sentenced to 20 years in prison by Judge John Adams on Wednesday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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