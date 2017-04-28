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Ex-officer from Ohio pleads not guilty to assaulting 2 with sex toy

Associated Press

Published: April 28, 2017 - 09:41 AM

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