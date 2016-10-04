Falls woman discovers decade-old certified LeBron James chewed bubble gum among her late mother’s belongings

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U29tZXRpbWVzIHRoZSBiZXN0IG9mIGEgbGlmZXRpbWUgb2YgdHJlYXN1cmVzIGNhbiBiZSBm
b3VuZCB0dWNrZWQgaW4gYSBmb2xkZXIgaW5zaWRlIGEgcGxhc3RpYyB0b3RlLjwvcD48cD5Mb3Jl
biAmIzgyMjA7Q29jbyYjODIyMTsgTWF5ZXIgZm91bmQgb25lIHN1Y2ggJiM4MjIwO3BvcCBjdWx0
dXJlJiM4MjIxOyB0cmVhc3VyZSBhZnRlciBzaGUgcmVjZW50bHkgbW92ZWQgYmFjayB0byB0aGUg
QWtyb24gYXJlYSBhbmQgd2FzIHNvcnRpbmcgdGhvdWdoIGJveGVzIG9mIHRoaW5ncyB0aGF0IGJl
bG9uZ2VkIHRvIGhlciBsYXRlIG1vdGhlciBCYXJiYXJhIE1hdGhld3MgJiM4MjEyOyBhIGRlcHV0
eSBzdXBlcmludGVuZGFudCBmb3IgQWtyb24gc2Nob29scyBhbmQgb25jZSBhbiBleGVjdXRpdmUg
Zm9yIHRoZSBmb3JtZXIgRmlyc3RNZXJpdCBCYW5rICYjODIxMjsgd2hvIGRpZWQgaW4gMjAwOS48
L3A+PHA+VGhpcyBCdWJibGljaW91cyBwaWVjZSBvZiB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGhpc3Rvcnkg
d2FzIHR1Y2tlZCBhbW9uZyBuZXdzcGFwZXIgY2xpcHBpbmdzIGNocm9uaWNsaW5nIE1hdGhld3Mm
IzgyMTc7IHJpY2ggcGhpbGFudGhyb3BpYyBsaWZlIGluIEFrcm9uIHRoYXQgaW5jbHVkZWQgYSBm
YWRlZCBjb3B5IG9mIGFuIEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIHNpZ25lZCBieSBOZXcgWW9yayBD
aXR5IGZpcmVmaWdodGVycyB0aGFua2luZyBoZXIgZm9yIGhlbHBpbmcgdG8gaGVhZCBhIGRyaXZl
IHRvIHJlcGxhY2UgZmlyZSBlcXVpcG1lbnQgZGVzdHJveWVkIGluIHRoZSA5LzExIGF0dGFjay48
L3A+PHA+SW5zaWRlIGEgcGxhaW4tYnJvd24gZm9sZGVyIHdhcyBhIHNxdWFzaGVkIHBpZWNlIG9m
IGdyZWVuIGd1bSBhbmQgYSBsZWdhbC1sb29raW5nIGRvY3VtZW50LjwvcD48cD5CdXQgaXQgd2Fz
IHRoZSBzaWduYXR1cmUgdW5kZXIgdGhlIGd1bSB0aGF0IGNhdWdodCBMb3JlbiYjODIxNztzIGV5
ZSBhbmQgbWFkZSBoZXIgaGVhcnQgc2tpcCBhIGJlYXQgJiM4MjEyOyBMZUJyb24gSmFtZXMgYW5k
IHRoZSBOby4gMjMuPC9wPjxwPkxvcmVuIHNhaWQgc2hlIHJlbWVtYmVyZWQgaGVyIG1vdGhlciBq
b2tpbmcgeWVhcnMgYmVmb3JlIHRoYXQgc2hlIG93bmVkIHNvbWUgb2YgTGVCcm9uJiM4MjE3O3Mg
RE5BLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgY291bGQgaGF2ZSBiZWVuIGVhc2lseSB0b3NzZWQsJiM4MjIx
OyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgb3BlbmVkIGl0IHVwIGFuZCBzYWlkICYjODIxNjt0aGF0JiM4
MjE3O3Mgd2hlcmUgaXQgd2VudC4mIzgyMTc7JiM4MjIxOzwvcD48cD5BbG9uZyB3aXRoIHRoZSBn
dW0gaXMgYSBub3Rhcml6ZWQgYWZmaWRhdml0IHNpZ25lZCBieSB0aGVuIEFrcm9uIERlcHV0eSBN
YXlvciBEYXZpZCBMaWViZXJ0aCB3aG8gY2h1Y2tsZWQgVHVlc2RheSB3aGVuIHRvbGQgdGhlICYj
ODIyMDtpbmZhbW91cyYjODIyMTsgTGVCcm9uIGd1bSBoYWQgcmVzdXJmYWNlZC48L3A+PHA+TGll
YmVydGggc2FpZCBoZSByZW1lbWJlcnMgd2VsbCBob3cgdGhlIGNoZXdlZCBndW0gYmVjYW1lIGEg
aG90IGl0ZW0gYXQgYSBjaGFyaXR5IGF1Y3Rpb24uPC9wPjxwPldoaWxlIExpZWJlcnRoIGhhcyBh
IHByZXR0eSBnb29kIG1lbW9yeSwgZm9yIHRoZSBleGFjdCBkZXRhaWxzIHRoZSBhZmZpZGF2aXQg
aGVscHMgZmlsbCBpbiB0aGUgZ2FwcyBvZiBHdW1nYXRlIHRoYXQgdG9vayBwbGFjZSB3aGlsZSBM
ZUJyb24gd2FzIGdpdmluZyBhIHByZXNzIGNvbmZlcmVuY2Ugb24gSnVuZSAyNCwgMjAwNSwgYXQg
TG9jayAzIFBhcmsgdG8gcHJvbW90ZSB0aGUgZmlyc3QgTGVCcm9uIEphbWVzIEtpbmcgZm9yIEtp
ZHMgQmlrZWF0aG9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T24gdGhpcyBkYXRlLCBhdCBhcHByb3hpbWF0ZWx5
IDEyOjE1IHAubS4sIEkgW0xpZWJlcnRoXSB3aXRuZXNzZWQgTGVCcm9uIEphbWVzIGFwcHJvYWNo
IHRoZSBwb2RpdW0gdG8gc3BlYWssIGFuZCByZWFsaXppbmcgaGUgaGFkIGd1bSBpbiBoaXMgbW91
dGgsIGhlIHJlbW92ZWQgc2FpZCBndW0sIHBsYWNlZCBpdCBvbiB0aGUgYmFjayByYWlsaW5nIG9u
IHRoZSBzdGFnZSwgYW5kIHJldHVybmVkIHRvIHRoZSBtaWNyb3Bob25lLCYjODIyMTsgTGllYmVy
dGggYXR0ZXN0ZWQgaW4gdGhlIGFmZmlkYXZpdCBzb21lIDExIHllYXJzIGFnby4gJiM4MjIwO0Zv
bGxvd2luZyBzYWlkIHByZXNzIGNvbmZlcmVuY2UsIGF0IGFwcHJveGltYXRlbHkgMTI6NDUgcC5t
LiwgSSBwZXJzb25hbGx5IHJldHJpZXZlZCBzYWlkIGNoZXdpbmcgZ3VtIGZyb20gaXRzIHBsYWNl
IG9mIGNvbmNlYWxtZW50LCBwbGFjZWQgaXQgaW4gcGFwZXIsIGFuZCBoYXZlIGF0dGFjaGVkIHRo
ZSBzYW1lIHRvIHRoaXMgYWZmaWRhdml0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TGllYmVydGggc2FpZCBoZSB3
YXMgdGhlIGF1Y3Rpb25lZXIgYXQgYSBjaGFyaXR5IGV2ZW50IHRoYXQgc2FtZSBldmVuaW5nIGZv
ciB0aGUgbmV3bHkgbWludGVkIE5CQSBzdGFyIGFuZCB0aG91Z2h0IHRoZSBmcmVzaGx5IGNoZXdl
ZCBndW0gd291bGQgYmUgYSBmdW4gYW5kIGZ1bm55IGl0ZW0gdG8gZ2V0IHRoZSBhdWN0aW9uIHN0
YXJ0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGF1Y3Rpb25lZCBpdCBvZmYsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAm
IzgyMjA7VGhlIHBlcnNvbiB3aG8ga2VwdCBiaWRkaW5nIGl0IHVwIHdhcyBCYXJiYXJhIE1hdGhl
d3MgYW5kIHNoZSB3b24gaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5MaWViZXJ0aCwgd2hvIGNvbGxlY3RzIGFy
dCwgc2FpZCBpdCB3YXMgbm8gYWNjaWRlbnQgdGhhdCBoZSBwZW5uZWQgYW4gYWZmaWRhdml0IGFu
ZCBoYWQgTGVCcm9uIHNpZ24gaXQgYXQgdGhlIGF1Y3Rpb24gdG8gc2VhbCBpdHMgYXV0aGVudGlj
aXR5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBiZXQgdGhhdCYjODIxNztzIHRoZSBvbmx5IHBpZWNlIG9mIGd1
bSB0aGF0IGhhcyBhbiBhZmZpZGF2aXQgY2VydGlmeWluZyBpdHMgcHJvdmlkZW5jZSwmIzgyMjE7
IExpZWJlcnRoIGFkZGVkLjwvcD48cD5Eb3R0aW5nIGFsbCB0aGUgSSYjODIxNztzIGFuZCBjcm9z
c2luZyBhbGwgdGhlIFQmIzgyMTc7cyB3YXMgcHJvYmFibHkgYSBwcmV0dHkgZ29vZCBpZGVhIGJl
Y2F1c2UgcHJvdmluZyBMZUJyb24mIzgyMTc7cyBETkEgaXMgb24gdGhlIGd1bSBpcyBhIHJlYWwg
cm9sbCBvZiB0aGUgZGljZSBnaXZlbiBhbGwgdGhlIHllYXJzIHRoYXQgaGF2ZSBnb25lIGJ5Ljwv
cD48cD5LZW50IFN0YXRlIHByb2Zlc3NvciBBbnRob255IFRvc2ksIHdobyBzcGVjaWFsaXplcyBp
biBETkEgYW5kIG9uY2Ugd29ya2VkIGFzIGEgZm9yZW5zaWMgc2NpZW50aXN0IGluIHRoZSBIaWdo
IFNlbnNpdGl2aXR5IEROQSBncm91cCBhdCB0aGUgT2ZmaWNlIG9mIENoaWVmIE1lZGljYWwgRXhh
bWluZXIgaW4gTmV3IFlvcmsgQ2l0eSwgc2FpZCBndW0gaXMgYWN0dWFsbHkgYSBkaWZmaWN1bHQg
dGhpbmcgdG8gZXh0cmFjdCBETkEgZnJvbS48L3A+PHA+VG9zaSBzYWlkIEROQSBmcm9tIHRoZSBp
bnNpZGUgY2hlZWtzIG9mIHRoZSBtb3V0aCBjYW4gY29sbGVjdCBvbiBndW0gYW5kIGFsc28gZnJv
bSBza2luIGZsYWtlcyB3aGVuIGEgcGVyc29uIHJlbW92ZXMgaXQgZnJvbSBoaXMgb3IgaGVyIG1v
dXRoLjwvcD48cD5CdXQgaGUgc2FpZCB0aGlzIHNtYWxsIGFtb3VudCBvZiBETkEgd2lsbCBicmVh
ayBkb3duIGZhaXJseSBxdWlja2x5IGZyb20gdGhlIGJhY3RlcmlhIGZyb20gdGhlIHBlcnNvbiYj
ODIxNztzIHNhbGl2YS48L3A+PHA+VG9zaSBzYWlkIHRoZXJlIHdlcmUgaW5zdGFuY2VzIGluIGhp
cyBjYXJlZXIgYXMgYW4gaW52ZXN0aWdhdG9yIGluIE5ldyBZb3JrIHdoZXJlIHRoZXkgd2VyZSBh
YmxlIHRvIGV4dHJhY3QgRE5BIGZyb20gZ3VtIGZvdW5kIGF0IGEgY3JpbWUgc2NlbmUgYnV0IGlu
IG1vc3QgaW5zdGFuY2VzIHRoZSBndW0gd2FzIGZhaXJseSBmcmVzaCBhbmQgbm90IGluIGEgcGV0
cmlmaWVkIHN0YXRlIGxpa2UgdGhlIExlQnJvbiBndW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJZiBJIHdlcmUg
YSBiZXR0aW5nIG1hbiwgdGhlcmUgaXMgYSB2ZXJ5IGxvdyBsaWtlbGlob29kIHRoYXQgd2Ugd291
bGQgYmUgYWJsZSB0byBwdWxsIExlQnJvbiBKYW1lcyYjODIxNzsgRE5BIG9mZiB0aGlzIHBpZWNl
IG9mIGd1bSwmIzgyMjE7IFRvc2kgc2FpZC48L3A+PHA+TGVpbGEgRHVuYmFyLCBwcmVzaWRlbnQg
b2YgTGVpbGEgRHVuYmFyIEFwcHJhaXNhbHMgYW5kIGEgMjEteWVhciB2ZXRlcmFuIG9mIDxlbT5B
bnRpcXVlcyBSb2Fkc2hvdzwvZW0+IG9uIFBCUywgc2FpZCB0aGVyZSBpcyBzb21lIHByZWNlZGVu
dCBmb3Igc3VjaCBvZGQgaXRlbXMgYnJpbmdpbmcgYmlnIGJ1Y2tzIGF0IGF1Y3Rpb24uPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJbiB0aGUgd29ybGQgb2YgY2VsZWJyaXR5IG1lbW9yYWJpbGlhLCBubyBpdGVtIGlz
IHRvbyBzdHJhbmdlIGZvciBjb2xsZWN0b3JzLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuPC9wPjxwPkR1bmJh
ciwgd2hvIGFsc28gaGVhZGVkIHRoZSBjb2xsZWN0aWJsZXMgZGVwYXJ0bWVudCBhdCBTb3RoZWJ5
JiM4MjE3O3MsIHNhaWQgYW1vbmcgdGhlIG1vcmUgdW51c3VhbCBzaW1pbGFyIGl0ZW1zIHRvIHNl
bGwgaW5jbHVkZSBjaGV3ZWQgZ3VtIGJ5IHRoZW4gQXJpem9uYSBEaWFtb25kYmFja3Mgb3V0Zmll
bGRlciBMdWlzIEdvbnphbGV6IGZvciAkMTAsMDAwIGluIDIwMDIgYW5kIGluIDE5OTkgU290aGVi
eSYjODIxNztzIHNvbGQgVHkgQ29iYiYjODIxNztzIGRlbnR1cmVzIGZvciAkOCwwMDAuPC9wPjxw
PlNoZSBwb2ludHMgb3V0IHRoYXQgaW4gMjAwOCwgYSB1c2VkICYjODIyMDtLaW5nIEphbWVzJiM4
MjIxOyBtb3V0aHBpZWNlIGZyb20gb25lIG9mIExlQnJvbiYjODIxNztzIGhpZ2ggc2Nob29sIGdh
bWVzIHNvbGQgZm9yICQxLDQ0NC4wNS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0Jhc2VkIG9uIHRob3NlIHByaWNl
cywgd2hvIGtub3dzIGF0IHdoYXQgcHJpY2UgTGVCcm9uJiM4MjE3O3MgZ3VtIHdpbGwgc3RpY2s/
JiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0NvbGxlY3RvcnMgYW5kIGZhbnMgYm90aCBsaWtlIHVu
dXN1YWwgcGVyc29uYWwgaXRlbXMgZnJvbSB0aGVpciBzcG9ydHMgaGVyb2VzIGFuZCBzdGFkaXVt
cywgc3VjaCBhcyBUaHVybWFuIE11bnNvbiYjODIxNztzIE5ZIFlhbmtlZSBzaG93ZXIgc2hvZXMg
c2VsbGluZyBmb3IgJDEsMTAwIGluIDIwMDggYW5kIGEgVGlnZXIgU3RhZGl1bSBkdWdvdXQgdXJp
bmFsIGZvciAkOTAwIGluIDIwMDcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NYXllciBzYWlkIHNoZSYjODIxNztz
IG5vdCBzdXJlIHdoYXQgc2hlIHdpbGwgZG8gd2l0aCBMZUJyb24mIzgyMTc7cyBjaGV3ZWQgZ3Vt
LCB0aGUgZmFjdCB0aGF0IG9mIGEgb25lLW9mLWEta2luZCByb29raWUgY2FyZCBvZiBoaXMgdGhh
dCBpbmNsdWRlZCBhIHBpZWNlIG9mIGhpcyBnYW1lIHVuaWZvcm0gYW5kIGFuIGF1dG9ncmFwaCBz
b2xkIGZvciBtb3JlIHRoYW4gJDMwMCwwMDAgb3ZlciB0aGUgd2Vla2VuZCBoYXMgaGVyIHdvbmRl
cmluZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd291bGQgYmUgY3VyaW91cyBqdXN0IGhvdyBtdWNoIHNvbWVv
bmUgd291bGQgcGF5IGZvciBhIHBpZWNlIG9mIGNoZXdlZCBndW0/JiM4MjIxOyBNYXllciBzYWlk
LiAmIzgyMjA7V2Uga25vdyBvbmUgY3Jhenkgd29tYW4gJiM4MjEyOyBteSBtb20gJiM4MjEyOyBw
YWlkICQ1MDAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJZiBJIHdlcmUgdG8gZXZlciBnZXQgcmlkIG9mIGl0LCBJ
IHdvdWxkIGRvbmF0ZSB0aGUgbW9uZXkgdG8gY2hhcml0eS4gVGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgbXkg
bW9tIHdvdWxkIGhhdmUgZG9uZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNyYWlnIFdlYmIsIHdob3NlIGdyZWF0
ZXN0IHBpZWNlIG9mIHNwb3J0cyBtZW1vcmFiaWxpYSBpcyBhIGRlZmxhdGVkIGZvb3RiYWxsIHNp
Z25lZCBieSBWaW5ueSBUZXN0YXZlcmRlLCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86Y3dlYmJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmN3ZWJiQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
PC9hPiBvciAzMzAtOTk2LTM1NDcuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.