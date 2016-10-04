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Falls woman discovers decade-old certified LeBron James chewed bubble gum among her late mother’s belongings

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 4, 2016 - 07:02 PM | Updated: October 5, 2016 - 12:55 PM
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Loren "Coco" Mayer holds a folder containing a piece of bubble gum chewed by NBA star LeBron James in 2005 and an affidavit declaring its authenticity Tuesday in Cuyahoga Falls. Her mother had purchased the piece of gum at a charitable auction and she found it when she was going through her mother's things. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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