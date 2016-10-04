All CATEGORIES
☰ Menu

Falls woman discovers decade-old certified LeBron James chewed bubble gum among her late mother’s belongings

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 4, 2016 - 07:02 PM | Updated: October 5, 2016 - 12:55 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Loren "Coco" Mayer holds a folder containing a piece of bubble gum chewed by NBA star LeBron James in 2005 and an affidavit declaring its authenticity Tuesday in Cuyahoga Falls. Her mother had purchased the piece of gum at a charitable auction and she found it when she was going through her mother's things. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Bob Dyer: Humane Society puts ‘PAWS’ on pause - 9:16 PM

They came oh so close to doing the right thing. But they just couldn’t let it go.

poet06cut
Former U.S. poet laureate Billy Collins to appear in Akron - 9:16 PM
Owner of Akron bridal shop that closed amid Ebola scare sues Texas hospital - 9:16 PM
Summit County law enforcement honored by state - 9:16 PM
Regal Cinemas to show presidential debate at 206 theaters across the U.S. - 11:11 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next