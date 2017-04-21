All CATEGORIES
☰ Menu

Family members plead for information to solve massacre of eight people a year ago

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: April 21, 2017 - 08:52 PM | Updated: April 21, 2017 - 09:36 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this April 22, 2016, file photo, authorities set up roadblocks at the perimeter of one of four properties near Piketon, Ohio, where seven adults and a 16-year-old boy from the Rhoden family were found shot to death, at the intersection of Union Hill Road and Route 32 in Pike County, Ohio. Ohio Attorney General Mike DeWine and Pike County Sheriff Charles Reader said Tuesday, June 21, 2016, that more than two dozen investigators are focused on solving the slayings, but refused to reveal how much closer they might be to identifying suspects or a motive, saying they don't want to jeopardize the chance to convict whoever's responsible. (AP Photo/John Minchillo, File)


MORE IN NEWS

metro21web ANDREA NOALL - AKRON BEACON JOURNAL
Akron law firm investigating rambling email sent by Metro RTA executive director

The Metro Regional Transit Authority board of trustees has directed its outside legal counsel to investigate a rambling email sent by the public bus company’s executive director.

syria22_02
Syrians in Akron speak out over chemical attacks in home country - 9:11 PM
safety21cut_1
Hudson and Hinckley Township make the top 10 in list of the 50 safest communities in Ohio
antihate20cut_01
Richfield passes anti-hate resolution to support home-grown grass-roots effort
weblebrontime20
LeBron James included in Time 100 Most Influential list
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next