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FBI chief: No charges against Clinton after new emails reviewed

By Eric Tucker
Associated Press

Published: November 6, 2016 - 05:35 PM

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