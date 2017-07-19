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Feds reviewing Ohio police shooting of unarmed black man

By Dan Sewell
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 08:36 AM
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Protesters chant outside Nippert Stadium before a soccer game during a demonstration on the University of Cincinnati campus demanding that a white former police officer be tried a third time in the fatal shooting of an unarmed black motorist, June 28, in Cincinnati. A mistrial was declared twice in the murder and voluntary manslaughter case of Ray Tensing, a former University of Cincinnati police officer, who shot Sam DuBose during a 2015 traffic stop. (AP Photo/John Minchillo)


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