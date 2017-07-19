All CATEGORIES
☰ Menu

Feds reviewing Ohio police shooting of unarmed black man

By Dan Sewell
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 08:36 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Protesters chant outside Nippert Stadium before a soccer game during a demonstration on the University of Cincinnati campus demanding that a white former police officer be tried a third time in the fatal shooting of an unarmed black motorist, June 28, in Cincinnati. A mistrial was declared twice in the murder and voluntary manslaughter case of Ray Tensing, a former University of Cincinnati police officer, who shot Sam DuBose during a 2015 traffic stop. (AP Photo/John Minchillo)


MORE IN NEWS

derby21cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Adults take driver’s seat and steer Soap Box Derby cars during parents race - 9:52 PM

With a mouth guard in place and war paint smeared across his cheeks, John Denison tied a bandana around his forehead and snarled a menacing growl as his 12-year-old daughter, McKenzie, pointed her camera at him.

stadium21cut_01
FirstEnergy Stadium in Cleveland might have flammable panels - 9:55 PM
World news briefs — compiled July 20 - 10:56 PM
alzheim21cut
Hints that lifestyle changes might guard against dementia - 10:56 PM
National news briefs — compiled July 20 - 10:56 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next