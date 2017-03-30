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Fire causes interstate overpass to collapse in Atlanta

Associated Press

Published: March 30, 2017 - 08:14 PM
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Smoke billows from a section of an overpass that collapsed from a large fire on Interstate 85 in Atlanta, Thursday. Witnesses say troopers were telling cars to turn around on the bridge because they were concerned about its integrity. Minutes later, the bridge collapsed. (AP Photo/David Goldman)


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