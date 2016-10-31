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Fire destroys Perry Township furniture store

Beacon Journal staff report

Published: October 31, 2016 - 12:53 PM
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Dorsey's Design and Fine Furniture after a Sunday morning fire destroyed the building Monday in Perry Township. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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