All CATEGORIES
☰ Menu

Fire shuts down Romig Road in Akron

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: July 6, 2017 - 12:47 PM | Updated: July 6, 2017 - 01:02 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A portion of Romig Road in Akron was shut down this morning after the Akron Fire Department responded to a fire at the Wings 18 building at 2551 Romig. (Image courtesy of the Akron Fire Department)


MORE IN NEWS

Historian shares highlights of Stark courthouse’s history, will give tours at bicentennial open house - 10:23 PM

CANTON: He’s given more than 200 tours of the Stark County Courthouse.

foodtruck06_03
Akron food trucks may get more freedom by next year — and restaurant owners aren’t happy about it
Canton attorney photographing all 88 of Ohio’s courthouses; work being displayed at Canton gallery - 9:53 PM
camping06_01
Metro Parks to reopen camping this week at Nimisila Reservoir
body06_andrews_01
Akron Racers standout A.J. Andrews earns national exposure in ESPN magazine’s Body Issue
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next