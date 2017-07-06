All CATEGORIES
☰ Menu

Fire shuts down Romig Road in Akron

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: July 6, 2017 - 12:47 PM | Updated: July 6, 2017 - 01:02 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A portion of Romig Road in Akron was shut down this morning after the Akron Fire Department responded to a fire at the Wings 18 building at 2551 Romig. (Image courtesy of the Akron Fire Department)


MORE IN NEWS

kenmore07_07 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Residents fear drive-by shooting is latest escalation in three-year dispute among Kenmore neighbors

Julie Hull thought a bunch of people were pounding on the windows of her Kenmore house in the wee hours of Monday morning.

patrick07cut_1
Radio star Matt Patrick stopping cancer treatments, leaving future “up to God”
Canton attorney photographing all 88 of Ohio’s courthouses; work being displayed at Canton gallery
State lawmakers ease off Medicaid freeze for now
Fairlawn to begin search for new police chief
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next