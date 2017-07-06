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Fire shuts down Romig Road in Akron

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: July 6, 2017 - 12:47 PM | Updated: July 6, 2017 - 01:02 PM
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A portion of Romig Road in Akron was shut down this morning after the Akron Fire Department responded to a fire at the Wings 18 building at 2551 Romig. (Image courtesy of the Akron Fire Department)


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