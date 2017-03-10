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Public education

Firestone High School pool open again, ready for swimmers

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: March 10, 2017 - 12:23 PM
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Firestone junior Molly Chelovitz swims on Thursday at Firestone High School's natatorium in Akron. The Firestone natatorium is back in business as the Akron schools will once again be offering swimming lessons to local children this spring and summer. In addition, the pool will be open to members of the community for adult swim workouts, lifeguarding certification classes, a youth swim team and beginning diving classes. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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