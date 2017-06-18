All CATEGORIES
☰ Menu

Forest fire kills 62 in Portugal; search on for more bodies

By Helena Alves and Armando Franca
Associated Press

Published: June 18, 2017 - 05:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A policeman stands by a covered body on a dirt road outside Pedrogao Grande, central Portugal, Sunday. Raging forest fires in central Portugal killed more than 50 people, many of them trapped in their cars as flames swept over a road, in what the prime minister on Sunday called "the biggest tragedy of human life that we have known in years". (AP Photo/Armando Franca),


MORE IN NEWS

falls16cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Falls update: First Front Street block is torn up, second waiting for festivals to finish

CUYAHOGA FALLS: He’s heard people say there’s no way the Front Street pedestrian mall would be wide enough for two-way traffic, on-street parking and aesthetic landscaping.

zoodads19cut_02
Children at Akron Zoo for Father’s Day tell us what kind of animal their dad is most like
hist19_01
Local history: Goodyear’s PeopleMover whisked Disney guests to Tomorrowland
goodnews19_sebastian
Good News — June 19: Rock & Recovery receives Advocate of the Year award
otto19cut
To North Korea and back: Otto Warmbier’s strange, sad trip
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next