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County government

Former Summit County councilwoman opts against taking stand and calling witnesses in federal bribery case

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: February 9, 2017 - 02:37 PM | Updated: February 10, 2017 - 03:02 PM

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