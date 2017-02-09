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Former Summit County councilwoman opts against taking stand and calling witnesses in federal bribery case

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: February 9, 2017 - 02:37 PM | Updated: February 9, 2017 - 06:41 PM

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