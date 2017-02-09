By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer
Former Summit County councilwoman opts against taking stand and calling witnesses in federal bribery case February 10,2017 01:17 PM GMT Stephanie Warsmith Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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