By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer
Former Summit County councilwoman opts against taking stand and calling witnesses in federal bribery case February 09,2017 11:41 PM GMT Stephanie Warsmith Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0J5bGluZS0tPjxwPkJ5IFN0ZXBoYW5pZSBXYXJzbWl0aDwvcD48IS0t UFNUWUxFPVBUWFRfQ3JlZGl0TGluZS0tPjxwPkJlYWNvbiBKb3VybmFsIHN0YWZmIHdyaXRlcjwv cD48IS0tUFNUWUxFPVBUWFRfRGF0ZWxpbmUtLT48cD5DTEVWRUxBTkQ6IEZvcm1lciBTdW1taXQg Q291bnR5IENvdW5jaWx3b21hbiBUYW1lbGEgTGVlIGNob3NlIG5vdCB0byB0YWtlIHRoZSBzdGFu ZCBUaHVyc2RheSBpbiBoZXIgZmVkZXJhbCBicmliZXJ5IHRyaWFsLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBU WFRfQm9keVR4dC0tPjxwPkluIGZhY3QsIHRoZSB0cmlhbCBlbmRlZCB3aXRoIExlZSYjODIxNztz IGF0dG9ybmV5cyBjYWxsaW5nIG5vIHdpdG5lc3NlcyBmb3IgaGVyIGRlZmVuc2UsIGJyaW5naW5n IGFuIGFicnVwdCBoYWx0IHRvIGEgcHJvY2VlZGluZyB0aGF0IHN0YXJ0ZWQgTW9uZGF5IGFuZCB3 YXMgcHJvamVjdGVkIHRvIGxhc3QgdHdvIHdlZWtzLjwvcD48cD5DbG9zaW5nIGFyZ3VtZW50cyB3 aWxsIGJlIEZyaWRheSBtb3JuaW5nIGFuZCB0aGUgY2FzZSB3aWxsIHRoZW4gYmUgaW4gdGhlIGhh bmRzIG9mIHRoZSBqdXJ5IGluIFUuUy4gRGlzdHJpY3QgQ291cnQgaW4gQ2xldmVsYW5kLjwvcD48 cD5MZWUmIzgyMTc7cyBwdWJsaWMgZGVmZW5kZXJzIGNvbnN1bHRlZCB3aXRoIGhlciBkdXJpbmcg bHVuY2ggVGh1cnNkYXkgYWJvdXQgd2hldGhlciBzaGUgc2hvdWxkIHRlc3RpZnkgYWZ0ZXIgYmxp c3RlcmluZyB0ZXN0aW1vbnkgZnJvbSBGQkkgQWdlbnQgTWljaGVsbGUgU3RvbmUgd2hvIGhlbHBl ZCBjb25uZWN0IHRoZSBkb3RzIGJldHdlZW4gYWN0aW9ucyBMZWUgdG9vayB0byBoZWxwIHRoZSBB YmRlbHFhZGVyIGZhbWlseSBhbmQgZGVwb3NpdHMgbWFkZSB0byBoZXIgcGVyc29uYWwgYmFuayBh Y2NvdW50cy48L3A+PHA+U3RvbmUgZm9sbG93ZWQgYSB0cmlvIG9mIHdpdG5lc3NlcyBmcm9tIEFr cm9uOiBBa3JvbiBNdW5pY2lwYWwgQ291cnQgSnVkZ2UgSmVycnkgTGFyc29uLCBBa3JvbiBQcm9z ZWN1dG9yIEdlcnQgV2lsbXMgYW5kIEpvbmF0aGFuIEdyb3phLCBMYXJzb24mIzgyMTc7cyBiYWls aWZmIHdobyBkZXNjcmliZWQgdGhlIGNvbnRhY3QgdGhleSBoYWQgd2l0aCBMZWUgaW4gMjAxNCBh cyBzaGUgYXR0ZW1wdGVkIHRvIGFzc2lzdCB0aGUgQWxiZWRlcWFkZXJzIHdpdGggcGVuZGluZyBj cmltaW5hbCBtYXR0ZXJzLjwvcD48cD5MZWUsIDU4LCBvZiBBa3JvbiBpcyBhY2N1c2VkIG9mIGFj Y2VwdGluZyBzbWFsbCBhbW91bnRzIG9mIGNhc2ggYW5kIG90aGVyIGl0ZW1zIGluIGV4Y2hhbmdl IGZvciBwb2xpdGljYWwgZmF2b3JzIHRvIGhlbHAgT21hciBBYmRlbHFhZGVyLCB3aG8gb3ducyB0 aGUgQmktUml0ZSBjb252ZW5pZW5jZSBzdG9yZSBhbmQgb3RoZXIgYnVzaW5lc3NlcyBpbiB0aGUg QWtyb24gYXJlYSwgYW5kIGhpcyBmYW1pbHkgYW5kIGZyaWVuZHMuIFNoZSB3YXMgYSBTdW1taXQg Q291bnR5IGNvdW5jaWx3b21hbiBmcm9tIDIwMTEgdG8gMjAxNi48L3A+PHA+TGVlJiM4MjE3O3Mg dGhyZWUgY28tZGVmZW5kYW50cywgT21hciBBYmRlbHFhZGVyLCBoaXMgYnJvdGhlciwgQWJkZWxy YWhtYW4gQWJkZXFhZGVyLCBhbmQgaGlzIG5lcGhldywgU2FtaXIgQWJkZWxxYWRlciwgaGF2ZSBh bGwgcGxlYWRlZCBndWlsdHkuIFNhbWlyIHdhcyBzZW50ZW5jZWQgdG8gcHJvYmF0aW9uLCB3aGls ZSB0aGUgdHdvIGJyb3RoZXJzIGFyZSBzY2hlZHVsZWQgdG8gYmUgc2VudGVuY2VkIGluIE1heSBi eSBKdWRnZSBDaHJpc3RvcGhlciBCb3lrby48L3A+PHA+TGVlLCBob3dldmVyLCByZWZ1c2VkIGEg cGxlYSBhZ3JlZW1lbnQgYW5kIGhhcyBpbnNpc3RlZCBzaGUgZGlkIG5vdGhpbmcgd3JvbmcuIFRp bW90aHkgSXZleSwgb25lIG9mIExlZSYjODIxNztzIHRocmVlIHB1YmxpYyBkZWZlbmRlcnMsIHNh aWQgaW4gaGlzIG9wZW5pbmcgc3RhdGVtZW50IFR1ZXNkYXkgdGhhdCBPbWFyIEFiZGVscWFkZXIg d2FzIGEgZnJpZW5kIHdobyBoZWxwZWQgTGVlIGR1cmluZyBhIHRpbWUgd2hlbiBzaGUgd2FzIHN0 cnVnZ2xpbmcgZmluYW5jaWFsbHkuIEhlIHNhaWQgc2hlIGludGVuZGVkIHRvIHBheSBBYmRlbHFh ZGVyIGJhY2ssIGRpZG4mIzgyMTc7dCBhY2NlcHQgYW55dGhpbmcgb2YgaW1tZW5zZSB2YWx1ZSBh bmQgZGlkbiYjODIxNzt0IGJyaWJlIGFueW9uZS48L3A+PHA+VGhlIGZlZGVyYWwgaW52ZXN0aWdh dGlvbiBhZ2FpbnN0IExlZSBpbmNsdWRlZCB3aXJlIHRhcHMgb24gaGVyIGFuZCBBYmRlbHFhZGVy JiM4MjE3O3MgcGhvbmVzLCBzdXJ2ZWlsbGFuY2UgcGhvdG9zLCBhbiBleGFtaW5hdGlvbiBvZiB0 aGVpciB0cmFzaCwgYW4gaW5mb3JtYW50IHdobyB3b3JlIGEgd2lyZSB0byByZWNvcmQgY29udmVy c2F0aW9ucyB3aXRoIEFiZGVscWFkZXIsIGFuZCBhbiBhbmFseXNpcyBvZiBMZWUmIzgyMTc7cyBi YW5rIGFjY291bnRzIGFuZCBjYW1wYWlnbiBmaW5hbmNlIHJlcG9ydHMuPC9wPjxwPlRoZSB0ZXN0 aW1vbnkgZnJvbSBTdG9uZSwgd2hvIGlzIGFuIGFjY291bnRhbnQsIHdvdmUgdG9nZXRoZXIgdGhp cyBldmlkZW5jZS4gU3RvbmUgc2FpZCBMZWUgd2FzIG1ha2luZyAkNjUwIGV2ZXJ5IHR3byB3ZWVr cyBmb3IgaGVyIHBhcnQtdGltZSBzYWxhcnkgYXMgYSBTdW1taXQgQ291bnR5IENvdW5jaWx3b21h biBhbmQgaGFkIG5vIG90aGVyIHNvdXJjZXMgb2YgaW5jb21lLiBTaGUgc2FpZCBMZWUgY29uc2lz dGVudGx5IGluIDIwMTMgYW5kIDIwMTQgaGFkIG92ZXJkcmFmdCBjaGFyZ2VzIHRvIGhlciBwZXJz b25hbCBhY2NvdW50cyBhdCBDaGFzZSBhbmQgSHVudGluZ3Rvbi48L3A+PHA+T3RoZXIgaGlnaGxp Z2h0cyBvZiBTdG9uZSYjODIxNztzIHRlc3RpbW9ueSBpbmNsdWRlZDo8L3A+PHA+KiBGQkkgYWdl bnRzIHBob3RvZ3JhcGhlZCBMZWUgbWVldGluZyBBYmRlbHFhZGVyIGluIHRoZSBwYXJraW5nIGxv dCBvZiBoaXMgRmFjZSYjODIxNztzIE5pZ2h0IENsdWIgaW4gQWtyb24gb24gTWF5IDIyLiBMZWUg ZGVwb3NpdGVkICQxMDAgaW50byBvbmUgb2YgaGVyIHBlcnNvbmFsIGFjY291bnRzIGFuZCAkMTIw IGludG8gYW5vdGhlciBhY2NvdW50IHRoYXQgZGF5LiA8L3A+PHA+KiBPbiBKdW5lIDksIEFiZGVs cWFkZXIgdG9sZCBMZWUgdG8gc3RvcCBieSB0aGUgQmktUml0ZSBiZWNhdXNlIGhpcyBicm90aGVy LCBBYmRlbHJhaG1hbiwgaGFkIGFncmVlZCB0byBwYXkgaGVyICQyMDAgZm9yIHRoZSBhc3Npc3Rh bmNlIHNoZSBoYWQgcHJvdmlkZWQgaW4gYSBjcmltaW5hbCBjYXNlIHBlbmRpbmcgYWdhaW5zdCBT YW1pciBBYmRlbHFhZGVyLCBBYmRlbHJhaG1hbiYjODIxNztzIHNvbi4gVGhhdCBkYXksIExlZSBk ZXBvc2l0ZWQgJDIwMCBpbnRvIG9uZSBvZiBoZXIgcGVyc29uYWwgYWNjb3VudHMuPC9wPjxwPiog TGVlIG1lbnRpb25lZCB0byBBYmRlbHFhZGVyIG9uIEp1bmUgMTYgdGhhdCBzaGUgdG9vayBtb25l eSBmcm9tIGhlciBjYW1wYWlnbiBhY2NvdW50IGF0IEZpcnN0IE1lcml0IEJhbmsgdG8gY292ZXIg aGVyIHBlcnNvbmFsIGV4cGVuc2VzLiBCYW5rIHJlY29yZHMgc2hvdyBMZWUgd2l0aGRyZXcgJDU1 MCBmcm9tIGhlciBjYW1wYWlnbiBhY2NvdW50IGFuZCBwdXQgaXQgaW50byBvbmUgb2YgaGVyIHBl cnNvbmFsIGFjY291bnRzLiA8L3A+PHA+KiBMZWUgdG9sZCBoZXIgc2lzdGVyIG9uIEp1bmUgMjgg dGhhdCBBYmRlbHFhZGVyIGhhZCBwcm9taXNlZCB0byByYWlzZSAkMywwMDAgZm9yIGhlciBjYW1w YWlnbiwgbW9uZXkgdGhhdCBzaGUgY291bGQgdXNlIHRvIHN1cnZpdmUgd2hpbGUgQWJkZWxxYWRl ciB0cmF2ZWxlZCBhYnJvYWQuIEhlciBjYW1wYWlnbiBmaW5hbmNlIHJlcG9ydHMgc2hvdyBubyBj b250cmlidXRpb25zIGZyb20gQWJkZWxxYWRlciBvciBoaXMgZmFtaWx5IG1lbWJlcnMuPC9wPjxw PiogTGVlIHByZXNzZWQgQWJkZWxxYWRlciBvbiBKdWx5IDI5IGFib3V0IHdoZXRoZXIgaGUmIzgy MTc7cyBoYWQgbHVjayBmdW5kcmFpc2luZy4gSGUgdG9sZCBoZXIgaGUgaGFkIGNvbGxlY3RlZCAk NTAwIGZyb20gb3RoZXIgbG9jYWwgYnVzaW5lc3Mgb3duZXJzLiBMZWUgZGVwb3NpdGVkICQ0MDAg aW50byBvbmUgb2YgaGVyIHBlcnNvbmFsIGFjY291bnRzIG9uIEp1bHkgMzEuPC9wPjxwPiogTWFs ZWsgQWxiYW5uYSwgYSBsb2NhbCBidXNpbmVzcyBvd25lciB3aG8gd2FzIHdvcmtpbmcgd2l0aCB0 aGUgRkJJLCBwYWlkIGZvciByZXBhaXJzIHRvIExlZSYjODIxNztzIGNhciwgd2hpY2ggc2hlIGxh dGVyIGNsYWltZWQgc2hlIHBsYW5uZWQgdG8gcGF5IGJhY2suIFN0b25lIHNhaWQgTGVlIGRpZG4m IzgyMTc7dCB3cml0ZSBhIGNoZWNrIHRvIEFsYmFubmEgdG8gcmVwYXkgaGltLjwvcD48cD5TdG9u ZSBhbmQgQWdlbnQgQ2hyaXMgRmFzc2xlciBpbnRlcnZpZXdlZCBMZWUgYXQgaGVyIGhvbWUgU2Vw dC4gOSwgMjAxNC4gU3RvbmUgc2FpZCBzaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IHJlY29yZCB0aGUgaW50ZXJ2 aWV3LCBidXQgdG9vayBub3RlcyB0aGF0IHNoZSBsYXRlciB1c2VkIGluIGEgcmVwb3J0LiAgU2hl IHNhaWQgc2hlIHdhcm5lZCBMZWUgYWJvdXQgdGhlIGltcG9ydGFuY2Ugb2YgYmVpbmcgdHJ1dGhm dWwgYmVjYXVzZSBseWluZyB0byBhIGZlZGVyYWwgYWdlbnQgaXMgYSBjcmltZS48L3A+PHA+U3Rv bmUgc2FpZCBMZWUgbWFkZSBzZXZlcmFsIGNvbnRyYWRpY3Rvcnkgc3RhdGVtZW50cyBkdXJpbmcg dGhlaXIgZGlzY3Vzc2lvbiBhbmQgb3RoZXIgc3RhdGVtZW50cyB0aGF0IHdlcmVuJiM4MjE3O3Qg YmFja2VkIGJ5IHRoZSBldmlkZW5jZSBpbiB0aGUgY2FzZS4gQW1vbmcgdGhlbSB3ZXJlIHRoYXQg TGVlIHNhaWQgc2hlIGhhZCBkaXNjbG9zZWQgYWxsIHRoZSBjb250cmlidXRpb25zIG1hZGUgdG8g aGVyIGFuZCB0aGF0IHNoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgY2FsbCBKdWRnZSBMYXJzb24gb3IgdGhlIHBy b3NlY3V0b3ImIzgyMTc7cyBvZmZpY2UuIDwvcD48cD5EYXJpbiBUaG9tcHNvbiwgb25lIG9mIExl ZSYjODIxNztzIHB1YmxpYyBhdHRvcm5leXMsIHF1ZXN0aW9uZWQgU3RvbmUgYWJvdXQgd2h5IHNo ZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgcmVjb3JkIHRoZSBpbnRlcnZpZXcgd2l0aCBMZWUuIEhlIGFsc28gcHJl c3NlZCBoZXIgYWJvdXQgd2hldGhlciBMZWUgbWF5IGhhdmUgYmVlbiByYXR0bGVkIGR1cmluZyB0 aGUgaW50ZXJ2aWV3IGFuZCBtaXNzcG9rZW4sIHJhdGhlciB0aGFuIHB1cnBvc2VseSBseWluZy4g U3RvbmUgY29uY2VkZWQgdGhpcyB3YXMgcG9zc2libGUuPC9wPjxwPldoZW4gdGhlIGF0dG9ybmV5 cyB3ZXJlIGZpbmlzaGVkIGFza2luZyBTdG9uZSBxdWVzdGlvbnMsIHRoZSBqdXJvcnMgYXNrZWQg Zm9yIHBlcm1pc3Npb24gdG8gcXVlc3Rpb24gaGVyIGFzIHdlbGwsIGEgcHJvY2VzcyBwZXJtaXR0 ZWQgaW4gZmVkZXJhbCBjb3VydC4gPC9wPjxwPk9uZSBqdXJvciB3YW50ZWQgdG8ga25vdyBpZiB0 aGVyZSB3YXMgYW55IHN1cnZlaWxsYW5jZSBmb290YWdlIG9mIEFiZGVscWFkZXIgYWN0dWFsbHkg aGFuZGluZyBMZWUgbW9uZXkuIFN0b25lIHNhaWQgdGhlcmUgaXMgbm90LjwvcD48cD5Bbm90aGVy IGp1cm9yIGFza2VkIGlmIExlZSBoYWQgZGlzY2xvc2VkIG9uIGhlciBzdGF0ZSBldGhpY3MgcmVw b3J0cyBjb250cmlidXRpb25zIGZyb20gQWJkZWxxYWRlciBvciBBbGJhbm5hLiBTdG9uZSBzYWlk IHNoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgdGhlc2UgY29udHJpYnV0aW9ucyB3ZXJlIGluY2x1ZGVk IG9uIExlZSYjODIxNztzIGV0aGljcyByZXBvcnRzLjwvcD48cD5FYXJsaWVyIGluIHRoZSBkYXks IExhcnNvbiB0ZXN0aWZpZWQgdGhhdCBMZWUgY2FsbGVkIGhpbSBpbiBKdW5lIDIwMTQgYW5kIGhl IGF0dGVtcHRlZCB0byBjYWxsIGhlciBiYWNrLCBidXQgdGhleSBuZXZlciBjb25uZWN0ZWQuIEhl IHNhaWQgTGVlIGNhbWUgdG8gaGlzIG9mZmljZSBKdW5lIDE3IGFuZCBhc2tlZCBhYm91dCBiZWlu ZyBhIGNoYXJhY3RlciB3aXRuZXNzIGZvciBhIGNyaW1pbmFsIG1hdHRlciBwZW5kaW5nIGluIGhp cyBjb3VydCBmb3IgU2hhcmlmIEhhbWVkLCBPbWFyIEFiZGVscWFkZXImIzgyMTc7cyBuZXBoZXcu IExhcnNvbiBzYWlkIGhlIGFuZCBoaXMgYmFpbGlmZiBzdWdnZXN0ZWQgTGVlIHRhbGsgdG8gdGhl IGFzc2lzdGFudCBwcm9zZWN1dG9yIG9uIHRoZSBjYXNlLCB3aGljaCBzaGUgdGhlbiBkaWQuPC9w PjxwPkxhcnNvbiBzYWlkIGhlIHdhcyBzdXJwcmlzZWQgdG8gc2VlIExlZSBpbiBjb3VydC48L3A+ PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBub3QgdXNlZCB0byBzZWVpbmcgcHVibGljIG9mZmljaWFscyBp biBteSBjb3VydHJvb20sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5MYXJzb24gc2FpZCBMZWUgZGlk biYjODIxNzt0IG9mZmVyIGhpbSBhbnl0aGluZyBvZiB2YWx1ZSBvciBzdWdnZXN0IHdoYXQgYWN0 aW9uIGhlIHNob3VsZCB0YWtlIG9uIHRoZSBjYXNlLjwvcD48cD5Ba3JvbiBQcm9zZWN1dG9yIFdp bG1zIHRlc3RpZmllZCB0aGF0IHNoZSBoYWQgYSBwaG9uZSBjb252ZXJzYXRpb24sIHRhcGVkIGJ5 IHRoZSB3aXJlIHRhcCBvbiBMZWUmIzgyMTc7cyBwaG9uZSwgd2l0aCBMZWUgaW4gSnVseSAyMDE0 IGluIHdoaWNoIExlZSBhc2tlZCBhYm91dCB0aGUgcG90ZW50aWFsIGZvciBjaGFyZ2VzIHRvIGJl IGZpbGVkIGFnYWluc3QgdGhlIDI4LXllYXItb2xkIHdobyB3YXMgaW52b2x2ZWQgaW4gdGhlIGFs dGVyY2F0aW9uIHRoYXQgcmVzdWx0ZWQgaW4gY3JpbWluYWwgY2hhcmdlcyBhZ2FpbnN0IE9tYXIg QWJkZWxxYWRlciYjODIxNztzIHR3byBuZXBoZXdzLiBXaWxtcyBzYWlkIHNoZSBleGFtaW5lZCB0 aGUgY2FzZSBmaWxlIGFuZCBkZWNpZGVkIG5vIGFkZGl0aW9uYWwgY2hhcmdlcyB3ZXJlIHdhcnJh bnRlZC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QVEFHX1RhZ2xpbmUtLT48cD5TdGVwaGFuaWUgV2Fyc21pdGgg Y2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzA1LCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c3dhcnNtaXRo QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5zd2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+ IG9yIG9uIFR3aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zd2Fyc21pdGhhYmoi IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O3N3YXJzbWl0aGFiaiZuYnNwOzwvYT4uPC9wPjxw Lz4=
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBGb3JtZXIgU3VtbWl0IENvdW50eSBDb3VuY2lsd29tYW4gVGFtZWxhIExl ZSBjaG9zZSBub3QgdG8gdGFrZSB0aGUgc3RhbmQgVGh1cnNkYXkgaW4gaGVyIGZlZGVyYWwgYnJp YmVyeSB0cmlhbC48L3A+PHA+VGhlIHRyaWFsIGVuZGVkIHdpdGggTGVlJiM4MjE3O3MgYXR0b3Ju ZXlzIGNhbGxpbmcgbm8gd2l0bmVzc2VzIGZvciBoZXIgZGVmZW5zZSwgYnJpbmdpbmcgYSBoYWx0 IHRvIGEgcHJvY2VlZGluZyB0aGF0IHN0YXJ0ZWQgTW9uZGF5IGFuZCB3YXMgcHJvamVjdGVkIHRv IGxhc3QgdHdvIHdlZWtzLjwvcD48cD5DbG9zaW5nIGFyZ3VtZW50cyB3aWxsIGJlIEZyaWRheSBh bmQgdGhlIGNhc2Ugd2lsbCB0aGVuIGJlIGluIHRoZSBoYW5kcyBvZiB0aGUganVyeSBpbiBVLlMu IERpc3RyaWN0IENvdXJ0IGluIENsZXZlbGFuZC48L3A+PHA+TGVlJiM4MjE3O3MgcHVibGljIGRl ZmVuZGVycyBjb25zdWx0ZWQgd2l0aCBoZXIgVGh1cnNkYXkgYWJvdXQgd2hldGhlciBzaGUgc2hv dWxkIHRlc3RpZnkgYWZ0ZXIgdGVzdGltb255IGZyb20gRkJJIEFnZW50IE1pY2hlbGxlIFN0b25l IHdobyBoZWxwZWQgY29ubmVjdCB0aGUgZG90cyBiZXR3ZWVuIGFjdGlvbnMgTGVlIHRvb2sgYW5k IGRlcG9zaXRzIG1hZGUgdG8gaGVyIHBlcnNvbmFsIGJhbmsgYWNjb3VudHMuPC9wPjxwPlN0b25l IGZvbGxvd2VkIEFrcm9uIE11bmljaXBhbCBDb3VydCBKdWRnZSBKZXJyeSBMYXJzb24sIEFrcm9u IFByb3NlY3V0b3IgR2VydCBXaWxtcyBhbmQgSm9uYXRoYW4gR3JvemEsIExhcnNvbiYjODIxNztz IGJhaWxpZmYgd2hvIGRlc2NyaWJlZCB0aGUgY29udGFjdCB0aGV5IGhhZCB3aXRoIExlZSBpbiAy MDE0IGFzIHNoZSBhdHRlbXB0ZWQgdG8gYXNzaXN0IG1lbWJlcnMgb2YgYSBmYW1pbHkgd2l0aCBw ZW5kaW5nIGNyaW1pbmFsIG1hdHRlcnMuPC9wPjxwPkxlZSwgNTgsIG9mIEFrcm9uIGlzIGFjY3Vz ZWQgb2YgYWNjZXB0aW5nIHNtYWxsIGFtb3VudHMgb2YgY2FzaCBhbmQgb3RoZXIgaXRlbXMgaW4g ZXhjaGFuZ2UgZm9yIHBvbGl0aWNhbCBmYXZvcnMgdG8gaGVscCBPbWFyIEFiZGVscWFkZXIsIHdo byBvd25zIHRoZSBCaS1SaXRlIGNvbnZlbmllbmNlIHN0b3JlIGFuZCBvdGhlciBBa3Jvbi1hcmVh IGJ1c2luZXNzZXMsIGFuZCBoaXMgZmFtaWx5IGFuZCBmcmllbmRzLiBTaGUgd2FzIG9uIFN1bW1p dCBDb3VudHkgY291bmNpbCBmcm9tIDIwMTEgdG8gMjAxNi48L3A+PHA+TGVlJiM4MjE3O3MgY28t ZGVmZW5kYW50cywgT21hciBBYmRlbHFhZGVyLCBoaXMgYnJvdGhlciwgQWJkZWxyYWhtYW4gQWJk ZXFhZGVyLCBhbmQgaGlzIG5lcGhldywgU2FtaXIgQWJkZWxxYWRlciwgaGF2ZSBhbGwgcGxlYWRl ZCBndWlsdHkuIFNhbWlyIHdhcyBzZW50ZW5jZWQgdG8gcHJvYmF0aW9uLCB3aGlsZSB0aGUgYnJv dGhlcnMgYXJlIHNjaGVkdWxlZCB0byBiZSBzZW50ZW5jZWQgaW4gTWF5LjwvcD48cD5MZWUsIGhv d2V2ZXIsIHJlZnVzZWQgYSBwbGVhIGFncmVlbWVudCBhbmQgaGFzIGluc2lzdGVkIHNoZSBkaWQg bm90aGluZyB3cm9uZy4gVGltb3RoeSBJdmV5LCBvbmUgb2YgTGVlJiM4MjE3O3MgdGhyZWUgcHVi bGljIGRlZmVuZGVycywgc2FpZCBpbiBoaXMgb3BlbmluZyBzdGF0ZW1lbnQgVHVlc2RheSB0aGF0 IE9tYXIgQWJkZWxxYWRlciB3YXMgYSBmcmllbmQgd2hvIGhlbHBlZCBMZWUgZHVyaW5nIGEgdGlt ZSB3aGVuIHNoZSB3YXMgc3RydWdnbGluZyBmaW5hbmNpYWxseS4gSGUgc2FpZCBzaGUgaW50ZW5k ZWQgdG8gcGF5IEFiZGVscWFkZXIgYmFjaywgZGlkbiYjODIxNzt0IGFjY2VwdCBhbnl0aGluZyBv ZiBpbW1lbnNlIHZhbHVlIGFuZCBkaWRuJiM4MjE3O3QgYnJpYmUgYW55b25lLjwvcD48cD5UaGUg ZmVkZXJhbCBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGFnYWluc3QgTGVlIGluY2x1ZGVkIHdpcmUgdGFwcyBvbiBo ZXIgYW5kIEFiZGVscWFkZXImIzgyMTc7cyBwaG9uZXMsIHN1cnZlaWxsYW5jZSBwaG90b3MsIGFu IGV4YW1pbmF0aW9uIG9mIHRoZWlyIHRyYXNoLCBhbiBpbmZvcm1hbnQgd2hvIHdvcmUgYSB3aXJl IHRvIHJlY29yZCBjb252ZXJzYXRpb25zIHdpdGggQWJkZWxxYWRlciwgYW5kIGFuIGFuYWx5c2lz IG9mIExlZSYjODIxNztzIGJhbmsgYWNjb3VudHMgYW5kIGNhbXBhaWduIGZpbmFuY2UgcmVwb3J0 cy48L3A+PHA+VGhlIHRlc3RpbW9ueSBmcm9tIFN0b25lLCB3aG8gaXMgYW4gYWNjb3VudGFudCwg d292ZSB0b2dldGhlciB0aGlzIGV2aWRlbmNlLiBTdG9uZSBzYWlkIExlZSB3YXMgbWFraW5nICQ2 NTAgZXZlcnkgdHdvIHdlZWtzIGZvciBoZXIgcGFydC10aW1lIHNhbGFyeSBhcyBhIFN1bW1pdCBD b3VudHkgQ291bmNpbHdvbWFuIGFuZCBoYWQgbm8gb3RoZXIgc291cmNlcyBvZiBpbmNvbWUuIFNo ZSBzYWlkIExlZSBjb25zaXN0ZW50bHkgaW4gMjAxMyBhbmQgMjAxNCBoYWQgb3ZlcmRyYWZ0IGNo YXJnZXMgdG8gaGVyIHBlcnNvbmFsIGFjY291bnRzLjwvcD48cD5PdGhlciBoaWdobGlnaHRzIG9m IFN0b25lJiM4MjE3O3MgdGVzdGltb255OjwvcD48cD4mIzgyMjY7IEZCSSBhZ2VudHMgcGhvdG9n cmFwaGVkIExlZSBtZWV0aW5nIEFiZGVscWFkZXIgaW4gdGhlIHBhcmtpbmcgbG90IG9mIGhpcyBB a3JvbiBuaWdodCBjbHViIG9uIE1heSAyMi4gTGVlIGRlcG9zaXRlZCAkMTAwIGludG8gYSBwZXJz b25hbCBhY2NvdW50IGFuZCAkMTIwIGludG8gYW5vdGhlciBhY2NvdW50IHRoYXQgZGF5LiA8L3A+ PHA+JiM4MjI2OyBMZWUgbWVudGlvbmVkIHRvIEFiZGVscWFkZXIgb24gSnVuZSAxNiB0aGF0IHNo ZSB0b29rIG1vbmV5IGZyb20gaGVyIGNhbXBhaWduIGFjY291bnQgdG8gY292ZXIgcGVyc29uYWwg ZXhwZW5zZXMuIEJhbmsgcmVjb3JkcyBzaG93IExlZSB3aXRoZHJldyAkNTUwIGZyb20gaGVyIGNh bXBhaWduIGFjY291bnQgYW5kIHB1dCBpdCBpbnRvIGEgcGVyc29uYWwgYWNjb3VudC4gPC9wPjxw PiYjODIyNjsgTGVlIHRvbGQgaGVyIHNpc3RlciBvbiBKdW5lIDI4IHRoYXQgQWJkZWxxYWRlciBo YWQgcHJvbWlzZWQgdG8gcmFpc2UgJDMsMDAwIGZvciBoZXIgY2FtcGFpZ24sIG1vbmV5IHRoYXQg c2hlIGNvdWxkIHVzZSB0byBzdXJ2aXZlIHdoaWxlIEFiZGVscWFkZXIgdHJhdmVsZWQgYWJyb2Fk LiBIZXIgY2FtcGFpZ24gZmluYW5jZSByZXBvcnRzIHNob3cgbm8gY29udHJpYnV0aW9ucyBmcm9t IEFiZGVscWFkZXIgb3IgaGlzIGZhbWlseSBtZW1iZXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IExlZSBwcmVz c2VkIEFiZGVscWFkZXIgb24gSnVseSAyOSBhYm91dCB3aGV0aGVyIGhlIGhhZCBsdWNrIGZ1bmRy YWlzaW5nLiBIZSB0b2xkIGhlciBoZSBoYWQgY29sbGVjdGVkICQ1MDAgZnJvbSBvdGhlciBsb2Nh bCBidXNpbmVzcyBvd25lcnMuIExlZSBkZXBvc2l0ZWQgJDQwMCBpbnRvIGEgcGVyc29uYWwgYWNj b3VudCBvbiBKdWx5IDMxLjwvcD48cD5TdG9uZSBhbmQgQWdlbnQgQ2hyaXMgRmFzc2xlciBpbnRl cnZpZXdlZCBMZWUgYXQgaGVyIGhvbWUgU2VwdC4gOSwgMjAxNC4gU3RvbmUgc2FpZCBzaGUgZGlk biYjODIxNzt0IHJlY29yZCB0aGUgaW50ZXJ2aWV3LCBidXQgdG9vayBub3RlcyB0aGF0IHNoZSBs YXRlciB1c2VkIGluIGEgcmVwb3J0LjwvcD48cD5TdG9uZSBzYWlkIExlZSBtYWRlIGNvbnRyYWRp Y3Rvcnkgc3RhdGVtZW50cyB0aGF0IHdlcmVuJiM4MjE3O3QgYmFja2VkIGJ5IHRoZSBldmlkZW5j ZSBpbiB0aGUgY2FzZS4gQW1vbmcgdGhlbSB3ZXJlIHRoYXQgTGVlIHNhaWQgc2hlIGhhZCBkaXNj bG9zZWQgYWxsIHRoZSBjb250cmlidXRpb25zIG1hZGUgdG8gaGVyIGFuZCB0aGF0IHNoZSBkaWRu JiM4MjE3O3QgY2FsbCBKdWRnZSBMYXJzb24gb3IgdGhlIHByb3NlY3V0b3ImIzgyMTc7cyBvZmZp Y2UuIDwvcD48cD5EYXJpbiBUaG9tcHNvbiwgIG9uZSBvZiBMZWUmIzgyMTc7cyBwdWJsaWMgYXR0 b3JuZXlzLCBxdWVzdGlvbmVkIFN0b25lIGFib3V0IHdoeSBzaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IHJlY29y ZCB0aGUgaW50ZXJ2aWV3IHdpdGggTGVlLiBVbmRlciBoaXMgcXVlc3Rpb25pbmcsIFN0b25lIGFs c28gY29uY2VkZWQgdGhhdCBMZWUgbWF5IGhhdmUgYmVlbiByYXR0bGVkIGR1cmluZyB0aGUgaW50 ZXJ2aWV3IGFuZCBtaXNzcG9rZW4sIHJhdGhlciB0aGFuIHB1cnBvc2VseSBseWluZy4gPC9wPjxw PldoZW4gdGhlIGF0dG9ybmV5cyB3ZXJlIGZpbmlzaGVkIGFza2luZyBTdG9uZSBxdWVzdGlvbnMs IHRoZSBqdXJvcnMgYXNrZWQgcXVlc3Rpb25zIG9mIGhlciBhcyB3ZWxsLCBhIHByb2Nlc3MgcGVy bWl0dGVkIGluIGZlZGVyYWwgY291cnQuIDwvcD48cD5PbmUganVyb3Igd2FudGVkIHRvIGtub3cg aWYgdGhlcmUgd2FzIGFueSBzdXJ2ZWlsbGFuY2UgZm9vdGFnZSBvZiBBYmRlbHFhZGVyIGhhbmRp bmcgTGVlIG1vbmV5LiBTdG9uZSBzYWlkIHRoZXJlIGlzIG5vdC4gQW5vdGhlciBhc2tlZCBpZiBM ZWUgaGFkIGRpc2Nsb3NlZCBvbiBoZXIgc3RhdGUgZXRoaWNzIHJlcG9ydHMgY29udHJpYnV0aW9u cyBmcm9tIEFiZGVscWFkZXIgb3IgQWxiYW5uYS4gU3RvbmUgc2FpZCBzaGUgZGlkbiYjODIxNzt0 IHRoaW5rIHRoZXNlIGNvbnRyaWJ1dGlvbnMgd2VyZSBpbmNsdWRlZCBvbiBMZWUmIzgyMTc7cyBl dGhpY3MgcmVwb3J0cy48L3A+PHA+RWFybGllciBpbiB0aGUgZGF5LCBMYXJzb24gdGVzdGlmaWVk IHRoYXQgTGVlIGNhbGxlZCBoaW0gaW4gSnVuZSAyMDE0IGFuZCBoZSBhdHRlbXB0ZWQgdG8gY2Fs bCBoZXIgYmFjaywgYnV0IHRoZXkgbmV2ZXIgY29ubmVjdGVkLiBIZSBzYWlkIExlZSBjYW1lIHRv IGhpcyBvZmZpY2UgSnVuZSAxNyBhbmQgYXNrZWQgYWJvdXQgYmVpbmcgYSBjaGFyYWN0ZXIgd2l0 bmVzcyBmb3IgYSBjcmltaW5hbCBtYXR0ZXIgcGVuZGluZyBpbiBoaXMgY291cnQgZm9yIFNoYXJp ZiBIYW1lZCwgT21hciBBYmRlbHFhZGVyJiM4MjE3O3MgbmVwaGV3LiBMYXJzb24gc2FpZCBoZSBh bmQgaGlzIGJhaWxpZmYgc3VnZ2VzdGVkIExlZSB0YWxrIHRvIHRoZSBhc3Npc3RhbnQgcHJvc2Vj dXRvciBvbiB0aGUgY2FzZSwgd2hpY2ggc2hlIHRoZW4gZGlkLjwvcD48cD5MYXJzb24gc2FpZCBM ZWUgZGlkbiYjODIxNzt0IG9mZmVyIGhpbSBhbnl0aGluZyBvZiB2YWx1ZSBvciBzdWdnZXN0IHdo YXQgYWN0aW9uIGhlIHNob3VsZCB0YWtlLjwvcD48cD5Qcm9zZWN1dG9yIFdpbG1zIHRlc3RpZmll ZCB0aGF0IHNoZSBoYWQgYSBwaG9uZSBjb252ZXJzYXRpb24sIHRhcGVkIGJ5IHRoZSB3aXJlIHRh cCBvbiBMZWUmIzgyMTc7cyBwaG9uZSwgd2l0aCBMZWUgaW4gSnVseSAyMDE0IGluIHdoaWNoIExl ZSBhc2tlZCBhYm91dCB0aGUgcG90ZW50aWFsIGZvciBjaGFyZ2VzIHRvIGJlIGZpbGVkIGFnYWlu c3QgYSAyOC15ZWFyLW9sZCB3aG8gd2FzIGludm9sdmVkIGluIHRoZSBhbHRlcmNhdGlvbiB0aGF0 IHJlc3VsdGVkIGluIGNyaW1pbmFsIGNoYXJnZXMgYWdhaW5zdCBPbWFyIEFiZGVscWFkZXImIzgy MTc7cyB0d28gbmVwaGV3cy4gV2lsbXMgc2FpZCBzaGUgZXhhbWluZWQgdGhlIGNhc2UgZmlsZSBh bmQgZGVjaWRlZCBubyBhZGRpdGlvbmFsIGNoYXJnZXMgd2VyZSB3YXJyYW50ZWQuPC9wPjxwPlN0 ZXBoYW5pZSBXYXJzbWl0aCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MDUsIDxhIGhyZWY9 Im1haWx0bzpzd2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnN3YXJzbWl0aEB0aGViZWFj b25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gb3Igb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL3N3YXJzbWl0aGFiaiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7c3dhcnNtaXRoYWJq Jm5ic3A7PC9hPi48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.