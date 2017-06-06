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Four area U.S. Postal workers indicted in post office drug conspiracy

AKRON hed here AKRON: Four men — including three U.S. Postal employees in Akron — were indicted for a conspiracy in which they allegedly stole packages containing marijuana from the U.S. mail and then sold the drugs.

Published: June 6, 2017 - 01:51 PM | Updated: June 6, 2017 - 07:13 PM

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