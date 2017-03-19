Free public tour schedule at NASA Glenn

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0NyZWRpdExpbmUtLT48cD5CZWFjb24gSm91cm5hbCBzdGFmZiByZXBv
cnQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0JvZHlUeHQtLT48cD5OQVNBJiM4MjE3O3MgR2xlbm4gUmVz
ZWFyY2ggQ2VudGVyIHdpbGwgb2ZmZXIgZnJlZSB0b3VycyBvbmUgU2F0dXJkYXkgZWFjaCBtb250
aCBmcm9tIEFwcmlsIHRocm91Z2ggT2N0b2Jlci48L3A+PHA+UGFya2luZyBpcyBhbHNvIGZyZWUg
YXQgdGhlIGNlbnRlciwgMjEwMDAgQnJvb2twYXJrIFJvYWQgaW4gQ2xldmVsYW5kLjwvcD48cD5E
dXJpbmcgZWFjaCB0b3VyLCB2aXNpdG9ycyB3aWxsIGV4cGxvcmUgb25lIG9mIHRoZSBmYWNpbGl0
aWVzIHdoZXJlIHNjaWVudGlzdHMgYW5kIGVuZ2luZWVycyBkZXZlbG9wIGFlcm9uYXV0aWNzIGFu
ZCBzcGFjZSB0ZWNobm9sb2d5LiBUaGUgdG91ciBhbHNvIHdpbGwgc3RvcCBieSB0aGUgZ2lmdCBz
aG9wLCB3aGljaCBvZmZlcnMgc3BhY2UtdGhlbWVkIG1lcmNoYW5kaXNlIGluY2x1ZGluZyBOQVNB
IGFwcGFyZWwgYW5kIGNvbGxlY3RpYmxlcy48L3A+PHA+VGhlIHRvdXJzIGFyZSBvcGVuIHRvIFUu
Uy4gY2l0aXplbnMgd2l0aCBhIGdvdmVybm1lbnQtaXNzdWVkIHBob3RvIGlkZW50aWZpY2F0aW9u
IGFuZCBsYXdmdWwgcGVybWFuZW50IHJlc2lkZW50cyB3aXRoIGEgZ3JlZW4gY2FyZC48L3A+PHA+
SGVyZSYjODIxNztzIHRoZSBzY2hlZHVsZTo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBBcHJpbCAxLCB0b3VyIGJ1
cyBkZXBhcnRpbmcgMTAgYS5tLiwgMTEgYS5tLiwgbm9vbiBhbmQgMSBwLm0uPC9wPjxwPlByb3Zp
bmcgR3JvdW5kcyBmb3IgRGVlcCBTcGFjZTogVGhlIEVsZWN0cmljIFByb3B1bHNpb24gTGFib3Jh
dG9yeSBob3VzZXMgdHdvIGh1Z2UgdmFjdXVtIGNoYW1iZXJzIHRoYXQgc2ltdWxhdGUgdGhlIHNw
YWNlIGVudmlyb25tZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjY7IE1heSA2LCB0b3VyIGJ1cyBkZXBhcnRpbmcg
OSBhLm0uLCAxMSBhLm0uIGFuZCAxIHAubS48L3A+PHA+VGhlIDEwIFggMTAgV2luZCBUdW5uZWwg
YW5kIEhpc3RvcmljIERpc3RyaWN0IFRvdXI6IEZvciBvdmVyIDYwIHllYXJzLCB0aGUgMTAtYnkt
MTAgZm9vdCBTdXBlcnNvbmljIFdpbmQgVHVubmVsIGhhcyBjb25kdWN0ZWQgcHJvcHVsc2lvbiB0
ZXN0aW5nIGF0IHN1cGVyc29uaWMgc3BlZWRzIHJhbmdpbmcgZnJvbSBNYWNoIDIuMCB0byAzLjUu
IEV4YW1pbmUgdGhlIGhpc3Rvcnkgb2YgdGhpcyB0ZXN0IGZhY2lsaXR5IGFuZCBpdHMgY29ubmVj
dGlvbnMgdG8gTkFTQSYjODIxNztzIEFwb2xsbyBwcm9ncmFtIGFuZCBtYW4mIzgyMTc7cyBmaXJz
dCBzdGVwIG9uIHRoZSBtb29uLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IEp1bmUgMywgdG91ciBidXMgZGVwYXJ0
aW5nIDEwIGEubS4sIDExIGEubS4sIG5vb24gYW5kIDEgcC5tLjwvcD48cD5OQVNBIEdsZW5uIEhh
bmdhcjogRXhwbG9yZSB3aGF0IGdvZXMgb24gaW5zaWRlIHRoZSBsYXJnZSBoYW5nYXIgd2l0aCB0
aGUgTkFTQSBsb2dvIGFuZCBzZWUgaG93IGFpcmNyYWZ0IG1vbml0b3IgYWxnYWwgYmxvb21zIG9u
IExha2UgRXJpZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBKdWx5IDgsIHRvdXIgYnVzIGRlcGFydGluZyAxMCBh
Lm0uLCAxMSBhLm0uLCBub29uIGFuZCAxIHAubS48L3A+PHA+TG9jb21vdGlvbiBvbiBQbGFuZXRz
OiBUaGUgU0xPUEUgbGFiIGlzIHdoZXJlIHJvdmVyIGNvbXBvbmVudHMgYXJlIHRlc3RlZCBmb3Ig
dGhlaXIgYWJpbGl0eSB0byBuYXZpZ2F0ZSBhbmQgaW52ZXN0aWdhdGUgcGxhbmV0YXJ5IHN1cmZh
Y2VzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IEF1Zy4gNSwgdG91ciBidXMgZGVwYXJ0aW5nIDEwIGEubS4sIDEx
IGEubS4sIG5vb24gYW5kIDEgcC5tLjwvcD48cD5UaGUgTGlnaHQgb2YgU29sYXIgQ2VsbHM6IFRo
ZSBQaG90b3ZvbHRhaWMgTGFiIGNyZWF0ZXMgZW5lcmd5IGZyb20gbGlnaHQuIFNlZSBob3cgdGVj
aG5vbG9neSBjYW4gcG93ZXIgZXZlcnl0aGluZyBmcm9tIGhvbWVzIHRvIHNwYWNlY3JhZnQuPC9w
PjxwPiYjODIyNjsgU2VwdC4gOSwgdG91ciBidXMgZGVwYXJ0aW5nIDEwIGEubS4sIDExIGEubS4s
IG5vb24gYW5kIDEgcC5tLjwvcD48cD5NaWNyb2dyYXZpdHk6IFNlZSB0aGUgWmVyby1HIEZhY2ls
aXR5IHdoaWNoIHB1dHMgdGVzdCBwYXlsb2FkcyBpbnRvIGEgZnJlZSBmYWxsIGZvciBmaXZlIHNl
Y29uZHMsIGRyb3BwaW5nIG92ZXIgNDAwIGZlZXQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgT2N0LiA3LCB0b3Vy
IGJ1cyBkZXBhcnRpbmcgOSBhLm0uLCAxMSBhLm0uIGFuZCAxIHAubS48L3A+PHA+VGhlIDggWCA2
IFdpbmQgVHVubmVsIGFuZCBIaXN0b3JpYyBEaXN0cmljdCBUb3VyOiBCdWlsdCBpbiAxOTQ2LCB0
aGUgOC1ieS02IGZvb3QgU3VwZXJzb25pYyBXaW5kIFR1bm5lbCBpcyB0ZXN0aW5nIG1vZGVscyBm
b3IgdGhlIG5leHQgZ2VuZXJhdGlvbiBvZiBzdXBlcnNvbmljIGFpcmNyYWZ0LjwvcD48cD5Ub3Vy
cyBjYW4gYmUgbWFkZSB1cCB0byAzMCBkYXlzIHByaW9yIHRvIHRoZSB0b3VyLiBUbyByZWdpc3Rl
ciwgY2FsbCAyMTYtNDMzLTk2NTMgb3Igc2VuZCBhbiBlbWFpbCB0byA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86
Z3JjLWRsLXRvdXJzQG1haWwubmFzYS5nb3YiPmdyYy1kbC10b3Vyc0BtYWlsLm5hc2EuZ292PC9h
Pi4gUmVnaXN0ZXJlZCB2aXNpdG9ycyB3aWxsIHJlY2VpdmUgYSBjb25maXJtYXRpb24gbnVtYmVy
LCB3aGljaCBpcyByZXF1aXJlZCBmb3IgZW50cnkuPC9wPjxwPlNwZWNpYWwgbmVlZHMgZ3Vlc3Rz
IG1heSB1c2UgdGhlaXIgb3duIHZlaGljbGVzLCBidXQgbXVzdCBmb2xsb3cgdGhlIHRvdXIgYnVz
IGF0IGFsbCB0aW1lcy4gTW9zdCByZXNlYXJjaCBmYWNpbGl0aWVzIGFyZSB3aGVlbGNoYWlyIGFj
Y2Vzc2libGU7IGhvd2V2ZXIsIHNvbWUgZmFjaWxpdGllcyBoYXZlIGxpbWl0ZWQgYWNjZXNzaWJp
bGl0eS48L3A+PHA+Rm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIHZpc2l0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9o
dHRwczovL3d3dy5uYXNhLmdvdi9jZW50ZXJzL2dsZW5uL2V2ZW50cy90b3Vycy5odG1sIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cHM6Ly93d3cubmFzYS5nb3YvY2VudGVycy9nbGVubi9ldmVudHMvdG91
cnMuaHRtbDwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.