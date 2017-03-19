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Free public tour schedule at NASA Glenn

Beacon Journal staff report

Published: March 19, 2017 - 10:13 PM
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The historic Shuttle/Centaur G-Prime Upper Stage Rocket display at NASA's Glenn Research Center. (NASA)


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