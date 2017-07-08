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G-20 shut Trump out on climate, strike deal on trade

By David Mchugh and Geir Moulson
Associated Press

Published: July 8, 2017 - 05:24 PM

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