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Girl receives Girl Scout Award after saving grandmother

Associated Press

Published: July 17, 2017 - 09:53 AM

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