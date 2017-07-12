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Glendale’s restored bell tower has a familiar ring for Akron

Beacon Journal staff report

Published: July 12, 2017 - 09:02 AM
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The restored bell tower at Akron Rural Cemetery more commonly known as Glendale Cemetery is lifted into place Tuesday in Akron. The bell tower was restored over the spring and early summer by Stan Hwyet Hall & Gardens subsidiary ARRC Inc. who managed the project. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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