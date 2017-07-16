All CATEGORIES
☰ Menu

Good News

Good News — July 17: Salvation Army collecting instruments; Medina pizza shop helps those with autism

Published: July 16, 2017 - 09:49 PM | Updated: July 17, 2017 - 07:48 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Rob Curtis, (left) Summit Metro Parks biologist, received a GCA Club Horticulture Commendation at the annual meeting of The Akron Garden Club presented by The Garden Club of America (GCA), of which AGC is a member . At right is award chairman Donna Bender.


MORE IN NEWS

gears17cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Switching Gears conference in Barberton July 26 will promote bikes

Barberton has taken several steps in recent years to promote bicycling — from a free bike-lending program for residents and visitors to marking a Magic Mile path between downtown and the Towpath Trail.

goodnews17_garden
Good News — July 17: Salvation Army collecting instruments; Medina pizza shop helps those with autism
security17_04
Akron-area churches taking steps to heighten security; event being offered to teach faith leaders more about reacting in a crisis
hist17cut_03
Local history: Auto executive John DeLorean cut Chevrolet’s ties with Soap Box Derby in 1972 and expected it to fail
2 men shot in Akron over weekend; arrest made in homicide from last weekend - 1:23 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next