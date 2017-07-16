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Good News — July 17: Salvation Army collecting instruments; Medina pizza shop helps those with autism

Published: July 16, 2017 - 09:49 PM | Updated: July 17, 2017 - 07:48 AM
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Rob Curtis, (left) Summit Metro Parks biologist, received a GCA Club Horticulture Commendation at the annual meeting of The Akron Garden Club presented by The Garden Club of America (GCA), of which AGC is a member . At right is award chairman Donna Bender.


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