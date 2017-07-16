All CATEGORIES
☰ Menu

Good News

Good News — July 17: Salvation Army collecting instruments; Medina pizza shop helps those with autism

Published: July 16, 2017 - 09:49 PM | Updated: July 17, 2017 - 07:48 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Rob Curtis, (left) Summit Metro Parks biologist, received a GCA Club Horticulture Commendation at the annual meeting of The Akron Garden Club presented by The Garden Club of America (GCA), of which AGC is a member . At right is award chairman Donna Bender.


MORE IN NEWS

death20cut_1 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Summit County changes death penalty process; attorneys for Akron man charged in fatal fire to present evidence before case goes to grand jury

Before Summit County prosecutors decide whether to pursue the death penalty against an Akron man accused of starting a fire that claimed seven lives, they will consider evidence from defense attorneys about why a life sentence might be more appropriate.

reece20web
Boyfriend of Northfield woman serving prison time for scam avoids prison; Kenneth Reece sentenced to probation, ordered to pay restitution
childrens20cut_01
Akron Children’s Hospital patient’s family puts a face to health care debate during recent D.C. trip
Montgomery County prosecutor lauds early mitigation process for capital cases
Things You Need to Know — compiled July 19
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next