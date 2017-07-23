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Good News — July 24: Area high school students participate in Buckeye Girls State

Published: July 23, 2017 - 07:38 PM | Updated: July 24, 2017 - 02:25 PM
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Several local high school seniors recently participated in the 71st annual Buckeye Girls State at Mount Union University. The students were chosen by American Legion auxiliary units in Summit, Stark and Portage counties to attend Girls State, which included more than 800 girls from throughout the state.


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