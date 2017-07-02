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Good News — July 3: Lippman student competes at ‘Super Bowl’ for chess players

Published: July 2, 2017 - 07:53 PM
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Children's Concert Society installed their officers for their 70th season on June 20, 2017 at the Society's Annual Luncheon at the Fairlawn Country Club. They were installed by Past President Diane Lazzerini on the far left. The 2017-2018 officers are from left to right: Karin Jackoboice-Lesneski, Secretary; Margo Snider, President; Cheryl Boigegrain, Vice President and Renee Pinsky, Treasurer.


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