Good News — July 3: Lippman student competes at ‘Super Bowl’ for chess players

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz5IZW1tYSBTdmFzdGkgQmFnbGV5PC9zdHJvbmc+LCB3aG8gd2lsbCBiZSBhIHNl
dmVudGgtZ3JhZGVyIGF0IHRoZSBMaXBwbWFuIFNjaG9vbCwgcmVjZW50bHkgY29tcGV0ZWQgYXQg
dGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgQ2hlc3MgV29tZW4mIzgyMTc7cyBDaGFtcGlvbnNoaXAgaW4gTGFz
IFZlZ2FzLCB3aGVyZSBzaGUgdG9vayBmaXJzdCBwbGFjZSBpbiBoZXIgY2F0ZWdvcnkuIFRoZSBl
dmVudCwgY29uc2lkZXJlZCB0aGUgU3VwZXIgQm93bCBmb3IgY2hlc3MgcGxheWVycywgZHJldyBh
Ym91dCAyLDAwMCBjb250ZXN0YW50cyBmcm9tIGFyb3VuZCB0aGUgd29ybGQsIGFjY29yZGluZyB0
byBwdWJsaXNoZWQgcmVwb3J0cy48L3A+PHA+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+SG9sbGllIExlcmNoYmFj
aGVyPC9zdHJvbmc+IG9mIE1hY2Vkb25pYSB3YXMgc2VsZWN0ZWQgYXMgdGhlIGdyYW5kIHByaXpl
IHdpbm5lciBpbiA8c3Ryb25nPktlZXAgQWtyb24gQmVhdXRpZnVsPC9zdHJvbmc+JiM4MjE3O3Mg
MTR0aCBhbm51YWwgRHJlYW1zY2FwZSBSYWZmbGUuIExlcmNoJiMxNzM7YmFjaGVyIHdpbGwgcmVj
ZWl2ZSBhICQxMCwwMDAgZnJvbnQgb3IgYmFja3lhcmQgbWFrZW92ZXIsIGRlc2lnbmVkIGJ5IHRo
ZSAyMDE3IGxlYWQgbGFuZHNjYXBlIGRlc2lnbmVyIGFuZCBwcm9qZWN0IG1hbmFnZXIsIExlYWgg
SGVpc2VyLCBGbG93ZXJzY2FwZSBkaXJlY3RvciBhdCBLZWVwIEFrcm9uIEJlYXV0aWZ1bC4gVGhl
IERyZWFtJiMxNzM7c2NhcGUgUmFmZmxlIHdhcyBkZXZlbG9wZWQgYnkgS2VlcCBBa3JvbiBCZWF1
dGlmdWwgYXMgYSBmdW5kcmFpc2VyIHRvIHN1cHBvcnQgaXRzIHB1YmxpYyBsYW5kIGJlYXV0aWZp
Y2F0aW9uIHByb2dyYW0sIEZsb3dlcnNjYXBlLiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QmFycnkg
Um9zZW5iYXVtLDwvc3Ryb25nPiBhIHNlbmlvciBmZWxsb3cgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2Yg
QWtyb24gUmVzZWFyY2ggRm91bmRhdGlvbiwgcmVjZW50bHkgd2FzIGhvbm9yZWQgZm9yICYjODIy
MDtPdXRzdGFuZGluZyBDb250cmlidXRpb25zIHRvIEVudHJlcHJlbmV1cnNoaXAgYW5kIElubm92
YXRpb24gaW4gSGlnaGVyIEVkdWNhdGlvbiYjODIyMTsgYXQgdGhlIHNpeHRoIGFubnVhbCBEZXNo
cGFuZGUgU3ltcG9zaXVtIGluIE1hc3NhY2h1c2V0dHMuIFRoaXMgYXdhcmQgcmVjb2duaXplcyBh
biBpbmRpdmlkdWFsIHdobyBkZW1vbnN0cmF0ZXMgZXh0cmFvcmRpbmFyeSBhY2hpZXZlbWVudHMs
IHNlcnZpY2UsIGFuZC9vciBjb250cmlidXRpb25zIHRvIGFkdmFuY2luZyB0aGUgZmllbGQgb2Yg
ZW50cmVwcmVuZXVyc2hpcCBpbiBoaWdoZXIgZWR1Y2F0aW9uLiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPkZpZnRo
LWdyYWRlcnMgYXQgPHN0cm9uZz5TdC4gTWF0dGhldyBQYXJpc2ggU2Nob29sIDwvc3Ryb25nPnJl
Y2VudGx5IG1hZGUgZHJlc3NlcyBmb3IgdGhlIExpdHRsZSBEcmVzcyBmb3IgQWZyaWNhIHByb2dy
YW0gZm9yIHRoZWlyIHNlcnZpY2UgcHJvamVjdC4gVGhlaXIgY2xhc3Nyb29tIHRlYWNoZXIsIDxz
dHJvbmc+VmFsZXJpZSBBbGxlbnMmIzE3Mzt3b3J0aDwvc3Ryb25nPiwgYW5kIHRoZWlyIHJlbGln
aW9uIHRlYWNoZXIsIDxzdHJvbmc+TmFuY3kgTm9hbGw8L3N0cm9uZz4sIHJlYWQgYWJvdXQgdGhl
IExpdHRsZSBEcmVzc2VzIGZvciBBZnJpY2EgY2hhcml0eSBpbiB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwg
YW5kIHRob3VnaHQgaXQgd2FzIHRoZSBwZXJmZWN0IHByb2plY3QgZm9yIHRoZSBjbGFzcy4gVGhl
IHNjaG9vbCB0aGVtZSBmb3IgdGhlIHllYXIgd2FzIGJhc2VkIG9uIE1vdGhlciBUZXJlc2EgYW5k
IGhlciBnZW5lcm91cyBoZWFydCBhbmQgaGFuZHMuIFRoZSBkcmVzc2VzIHdpbGwgYmUgc2VudCB0
byBoZWxwIG9ycGhhbmVkIGNoaWxkcmVuIGluIEFmcmljYS4gPC9wPjxwPjwvcD48cD48c3Ryb25n
PkNoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgQ29uY2VydCBTb2NpZXR5IHI8L3N0cm9uZz5lY2VudGx5IGluc3Rh
bGxlZCBvZmZpY2VycyBmb3IgaXRzIDcwdGggc2Vhc29uIGF0IHRoZSBzb2NpZXR5JiM4MjE3O3Mg
YW5udWFsIGx1bmNoZW9uIGF0IEZhaXJsYXduIENvdW50cnkgQ2x1Yi4gVGhlIDIwMTctMjAxOCBv
ZmZpY2VycyBhcmU6PHN0cm9uZz4gS2FyaW4gSmFja29ib2ljZS1MZXNuZXNraTwvc3Ryb25nPiwg
c2VjcmV0YXJ5OyA8c3Ryb25nPk1hcmdvIFNuaWRlciw8L3N0cm9uZz4gcHJlc2lkZW50OyA8c3Ry
b25nPkNoZXJ5bCBCb2lnZWdyYWluPC9zdHJvbmc+LCB2aWNlIHByZXNpZGVudDsgYW5kIDxzdHJv
bmc+UmVuZWUgUGluc2t5PC9zdHJvbmc+LCB0cmVhc3VyZXIuPC9wPjxwPjwvcD48cD48c3Ryb25n
PkJ1ZWhsZXImIzgyMTc7cyBGcmVzaCBGb29kcyA8L3N0cm9uZz53YXMgcmVjZW50bHkgYXdhcmRl
ZCB0aGUgMjAxNiBMZWFkZXJzaGlwIFBhcnRuZXIgQXdhcmQgZm9yIGl0cyBzdXBwb3J0IG9mIHRo
ZSA8c3Ryb25nPkFrcm9uLUNhbnRvbiBSZWdpb25hbCBGb29kYmFuazwvc3Ryb25nPi4gQnVlaGxl
ciYjODIxNztzIGhhcyBiZWVuIGEgSGFydmVzdCBmb3IgSHVuZ2VyIHBhcnRpY2lwYW50IGZvciAx
MCB5ZWFycyBhbmQgaXMgbm93IGluY2x1ZGluZyBFJmFtcDtIIEhhcmR3YXJlIEFjZSBIYXJkd2Fy
ZS1hZmZpbGlhdGVkIHN0b3JlcyBpbiB0aGUgY2FtcGFpZ24uIEJ1ZWhsZXImIzgyMTc7cyByZWd1
bGFybHkgZ2l2ZXMgY2xvc2UgZGF0ZWQvb3V0ZGF0ZWQgYnV0IHN0aWxsIHZpYWJsZSBmb29kIGl0
ZW1zIHRvIHRoZSBBa3Jvbi1DYW50b24gRm9vZGJhbmsuPC9wPjxwPjwvcD48cD5CYXJiZXJ0b24g
SGlnaCBTY2hvb2wgc2VuaW9yIDxzdHJvbmc+TWljaGFlbCBBbnRob255IERlYmV2ZWMgPC9zdHJv
bmc+aGFzIGJlZW4gYXdhcmRlZCBhIGZvdXIteWVhciBQUEcgQ29tbXVuaXR5IFNjaG9sYXJzaGlw
IHRvIGF0dGVuZCBPaGlvIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkgaW4gdGhlIGZhbGwsIG1ham9yaW5nIGlu
IG1lY2hhbmljYWwgZW5naW5lZXJpbmcuIFRoZSBzY2hvbGFyc2hpcCByZWNvZ25pemVzIGFuIG91
dHN0YW5kaW5nIHN0dWRlbnQgc2VsZWN0ZWQgYnkgdGhlIE5hdGlvbmFsIE1lcml0IFNjaG9sYXJz
aGlwIENvcnAuIHdobyByZXNpZGVzIG5lYXIgYSBQUEcgZmFjaWxpdHksIHN1Y2ggYXMgdGhlIFNw
ZWNpYWx0eSBDb2F0aW5ncyBhbmQgTWF0ZXJpYWxzIG1hbnVmYWN0dXJpbmcgcGxhbnQgaW4gQmFy
YmVydG9uLiBEZWJldmVjIHdpbGwgcmVjZWl2ZSAkMSw1MDAgcGVyIHllYXIuIDwvcD48cD48L3A+
PHA+VGhlIHdlZWtseSBHb29kIE5ld3MgY29sdW1uIGZlYXR1cmVzIGF3YXJkcyBhbmQgcmVjb2du
aXRpb25zLCBtaWxpdGFyeSBhbmQgc2Nob2xhc3RpYyBhY2hpZXZlbWVudHMsIGNpdmljIGFjY29t
cGxpc2htZW50cyBhbmQgb3RoZXIgZ29vZCB3b3Jrcy4gUGxlYXNlIGZheCBpbmZvcm1hdGlvbiB0
byAzMzAtOTk2LTMwMzMsIGVtYWlsIGl0IHRvIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpnb29kbmV3c0B0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+Z29vZG5ld3NAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IG9yIHNl
bmQgaXQgdG8gR29vZCBOZXdzLCBBa3JvbiBCZWFjb24gSm91cm5hbCwgNDQgRS4gRXhjaGFuZ2Ug
U3QuLCBBa3JvbiwgT0ggNDQzMDkuIEluY2x1ZGUgYSBwaG90b2dyYXBoIGlmIG9uZSBpcyBhdmFp
bGFibGUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.