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Good News — July 31

Published: July 30, 2017 - 07:58 PM | Updated: July 31, 2017 - 07:33 AM
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The Health and Wellness Affair at The Faith Place in Akron last month offered free health checks, food and activities for children. Participating organizations and individuals included (from left) Pastor Deloris Peace, Traci Higginbottom, Garland Reed and Linda Blackwell.


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