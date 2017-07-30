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Good News — July 31

Published: July 30, 2017 - 07:58 PM
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The Akron Area YMCAs Hope Early Care & Education Center has been recommended for a Five-Star Step Up To Quality Award from the state of Ohio.


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